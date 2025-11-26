Gỡ vướng nguồn cung vật liệu, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với việc động viên đơn vị thi công nỗ lực tìm kiếm nguồn cung vật liệu, đáp ứng nhu cầu thi công, khơi thông nguồn cung vật liệu, ban còn tập trung đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Nhà lớp học 3 tầng xây mới Trường THPT Thạch Thành 4 được đơn vị thi công hoàn thành xong phần thô đang chuẩn bị giai đoạn hoàn thiện.

Dự án “Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành" bao gồm: Xây dựng mới nhà lớp học bộ môn 3 tầng 9 phòng, nhà hành chính quản trị hỗ trợ học tập, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ; cải tạo nhà lớp học, nhà hiệu bộ hiện có. Dự án có chi phí xây dựng trên 28,6 tỷ đồng và được khởi công tháng 2/2025, thời gian hoàn thành sau 18 tháng kể từ ngày khởi công. Đây là dự án nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh, từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Vì vậy, ngay sau khi dự án được khởi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành - đơn vị chủ đầu tư đã đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thời gian và chất lượng công trình.

Đại diện liên danh đơn vị thi công - ông Trần Anh Võ, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Trường Thịnh cho biết: “Chúng tôi thi công trường học trong điều kiện giá các loại nguyên vật liệu, đặc biệt là cát tăng cao và rất khan hiếm. Hiện tại đơn vị đang phải mua cát xây dựng với giá 500.000 đồng/m3 (cao hơn 200.000 đồng/m3 so với thông báo giá của Sở Xây dựng), tăng 200% so với năm 2024. Giá vật liệu cao nhưng để mua được không phải dễ, mà phải “đặt lịch” mới mua được. Do giá các loại vật liệu xây dựng tăng nên đội giá công trình từ 15 - 20% so với hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, do đây là hợp đồng trọn gói nên công ty chấp nhận bù lỗ, đồng thời tìm cách khắc phục bằng cách mua dự trữ và đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình. Thời điểm này, các hạng mục cải tạo bao gồm nhà lớp học 2 tầng và nhà hiệu bộ cũ đã hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư; 2 công trình xây mới là nhà lớp học bộ môn 3 tầng, 9 phòng học và nhà quản lý hành chính hiệu bộ đã cơ bản hoàn thành xong phần thô đang chuẩn bị vào khâu hoàn thiện, với khối lượng thực hiện khoảng 70%. Để tạo điều kiện cho đơn vị, chủ đầu tư đã cho ứng số tiền 14 tỷ đồng. Với tiến độ thi công và giải ngân này, đơn vị phấn đấu đến tháng 5/2026 sẽ hoàn thành, bàn giao công trình cho chủ đầu tư, sớm hơn 5 tháng so với hợp đồng đã ký".

Thời điểm này, dự án “Đường tránh thị trấn Kim Tân huyện Thạch Thành (giai đoạn 1)" có chiều dài 5,293km đang được các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đại diện liên danh đơn vị thi công - ông Nguyễn Bá Ngọc, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt cho biết: “Trên đoạn tuyến đơn vị đảm nhiệm thi công có chiều dài trên 2,5km, đến nay đã thực hiện được gần 2km rải đá bây, chuẩn bị thảm nhựa, gần 1km còn lại đoạn nào không vướng mặt bằng, đơn vị đang hạ nền. Do thi công đường qua đồi nên chủ đầu tư tạo điều kiện cho đơn vị tận dụng nguồn đất đắp trong tuyến (thi công đường qua đồi) nên không khó khăn về nguồn đất chỉ khó khăn về đá, cát do khan hiếm và giá tăng gấp đôi. Để tránh đứt gãy trong quá trình thi công do thiếu nguyên vật liệu, đơn vị đã mua tích trữ đá và cát tập kết về bãi. Hiện nay, tiến độ cơ bản đảm bảo theo yêu cầu của chủ đầu tư".

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành Hoàng Văn Hiệp, "sau khi ổn định tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, số dự án do ban làm chủ đầu tư gồm có 4 dự án với tổng nguồn vốn 56,813 tỷ đồng. Trong số 4 dự án, có 3 dự án chuyển tiếp. Đến thời điểm này, có 1 dự án chuyển tiếp là dự án sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Đồng Khánh, xã Thành Thọ (nay là xã Kim Tân) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các dự án còn lại đang được các đơn vị tập trung triển khai thi công với tiến độ cơ bản đảm bảo theo yêu cầu".

Trên cơ sở khối lượng đã thực hiện được của các dự án, đến ngày 20/11/2025 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành đã thực hiện giải ngân được 39,916 tỷ đồng, đạt 70,3%. Vì vậy, để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025 sẽ rất khó khăn vì thời gian không còn nhiều, nguồn cung vật liệu phục vụ thi công các dự án vẫn đang gặp khó. Tuy nhiên, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn nguồn cung vật liệu xây dựng bằng cách động viên đơn vị thi công tích trữ nguồn cung vật liệu; tạo điều kiện cho những dự án có thể tận dụng được nguyên vật liệu tại chỗ phục vụ thi công. Cùng với đó, việc Chính phủ vừa ban hành chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn nguồn cung vật liệu phục vụ các dự án (Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025) sẽ giúp Thanh Hóa tháo gỡ “điểm nghẽn” nguồn cung vật liệu, giúp đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện để các đơn vị, địa phương tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.

Bài và ảnh: Minh Lý