Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số: Từ nhận thức đến hành động

Thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, tỉnh Thanh Hóa đã cụ thể hóa thành 87 nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ những khó khăn về thể chế, hạ tầng, dữ liệu, dịch vụ công và nguồn lực, từng bước đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, hiệu quả.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng hướng dẫn công dân sử dụng Kiosk thông minh trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Tố Phương

Cùng với các địa phương trong cả nước, Thanh Hóa đã cụ thể hóa kế hoạch hành động của Trung ương thành 87 nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn. UBND tỉnh giao dự toán 4,952 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2026; đồng thời chỉ đạo hoàn thiện thủ tục bổ sung 44,7 tỷ đồng cho 18 nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số.

Xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đang đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và số hóa hồ sơ đảng viên. Nhiều xã, phường đã có chuyển biến tích cực trong làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu.

Việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử cũng ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực. Qua đó, việc tiếp nhận thông tin, tài liệu sinh hoạt Đảng và trao đổi nghiệp vụ được thực hiện thuận lợi hơn, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành trong Đảng.

Các hệ thống thông tin tiếp tục hoạt động ổn định, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đến nay, 320/320 hệ thống thông tin khối cơ quan chính quyền và 169/170 hệ thống thông tin cơ quan khối Đảng đã được phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin.

Tỉnh đã khảo sát 27 cơ quan, đơn vị, kiểm đếm 65 phần mềm, cơ sở dữ liệu nội bộ; xác định 50 cơ sở dữ liệu đủ điều kiện kết nối, chia sẻ, trong đó 33 cơ sở dữ liệu đã kết nối với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh IOC.

Trong cải cách thủ tục hành chính, tỉnh đã tái cấu trúc 22 nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, giảm thời gian tuân thủ từ 16,05 giờ xuống còn 7,04 giờ/hồ sơ. Qua đó, ước tính tiết kiệm khoảng 114,2 tỷ đồng/năm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quảng Phú đến nhà văn hóa phố giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Tố Phương

Tại nhiều xã, phường, các điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và tổ công nghệ số cộng đồng đã hỗ trợ hàng nghìn lượt người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số, góp phần đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Lĩnh vực giáo dục và y tế tiếp tục là những điểm sáng. Hệ thống phần mềm quản lý nhà trường được kết nối đồng bộ; việc triển khai học bạ số được đẩy mạnh, với 745.622/761.528 học bạ đã được thực hiện, đạt 97,9%.

Trong lĩnh vực y tế, việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử và nền tảng số chăm sóc sức khỏe toàn dân tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, đã tích hợp 1.754.659 thẻ bảo hiểm y tế/sổ sức khỏe điện tử lên ứng dụng VNeID, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người bệnh.

Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; phối hợp xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ quản lý nhà nước.

Đến nay, trong tổng số 87 nhiệm vụ của Kế hoạch hành động 100 ngày, đã có 27 nhiệm vụ hoàn thành có sản phẩm; các nhiệm vụ còn lại đang được tập trung triển khai, bảo đảm tiến độ.

Những kết quả bước đầu cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Từ chủ trương, kế hoạch, chuyển đổi số đang từng bước được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, sản phẩm thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đỗ Duy Đông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy