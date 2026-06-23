Giúp người dân bản Trung Thắng yên tâm trước mùa mưa lũ

Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, trên công trường khu tái định cư (TĐC) bản Trung Thắng, xã Mường Lý, máy xúc, xe tải và công nhân vẫn làm việc liên tục. Mục tiêu là hoàn thành hạ tầng, bàn giao mặt bằng ngay trong tháng 6/2026, giúp gần 50 hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở kịp xây dựng nhà ở trước mùa mưa lũ.

Những hạng mục cuối cùng đang được nhà thầu thi công.

Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Trung Thắng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 28/6/2024, với tổng mức đầu tư hơn 16,1 tỷ đồng. Khu TĐC được xây dựng trên diện tích khoảng 2,54ha, gồm các hạng mục san nền và hệ thống hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện, cấp thoát nước...

Khởi công từ ngày 28/2/2025, đến nay dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng như hệ thống cấp nước, bể chứa nước tổng, san nền khu vực số 1 và tuyến kè dài 68m giáp đường đi Sài Khao.

Hiện đơn vị thi công đang tập trung đào, san nền khu vực số 2, đạt khoảng hơn 80% khối lượng. Tổng tiến độ toàn dự án hiện đạt trên 80%.

Quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư đã gặp không ít khó khăn, từ việc khảo sát địa hình, địa chất phức tạp khiến công tác lập quy hoạch chi tiết và hoàn thiện các thủ tục kéo dài. Sau khi khởi công, đơn vị thi công tiếp tục đối mặt với nhiều trở ngại do thời tiết và điều kiện thi công khắc nghiệt.

Ông Lâu Văn Ngọc, cán bộ kỹ thuật Phòng Điều hành dự án Mường Lát, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh Thanh Hóa (đơn vị chủ đầu tư).

Khu vực bản Trung Thắng thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài. Địa hình đồi núi dốc, đường độc đạo vào bản dễ sạt lở khiến việc vận chuyển vật liệu gặp nhiều trở ngại.

Theo đơn vị thi công, chỉ một ngày mưa cũng có thể phải chờ ba ngày nắng mới có thể đưa xe chở vật liệu và đất đá vào công trường. Trong khi đó, hai đầu tuyến đường vào khu TĐC đều đang thi công bê tông mặt đường thuộc dự án đường giao thông Ún - Sài Khao, càng gây khó khăn cho việc vận chuyển nguyên vật liệu.

Ông Lâu Văn Ngọc, cán bộ kỹ thuật Phòng Điều hành dự án Mường Lát, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh Thanh Hóa (đơn vị chủ đầu tư), cho biết: “Đến nay, dự án đã hoàn thành trên 80% khối lượng. Đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện toàn bộ hạ tầng, phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 6/2026 để người dân xây dựng nhà ở trước mùa mưa lũ”.

Đối với người dân bản Trung Thắng, khu TĐC không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là niềm mong mỏi suốt nhiều năm qua. Sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở, mỗi mùa mưa đến đều tiềm ẩn nỗi lo mất an toàn.

Địa hình đồi núi dốc khiến cho việc vận chuyển vật liệu phục vụ dự án gặp nhiều khó khăn.

Ông Giàng A Kênh, Trưởng Ban công tác Mặt trận bản Trung Thắng chia sẻ: “Bà con mong khu tái định cư này từ lâu rồi. Giờ thấy công trình triển khai, ai cũng hy vọng sớm được ổn định cuộc sống”.

Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu TĐC Trung Thắng không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu ổn định dân cư vùng có nguy cơ thiên tai, mà còn giúp người dân yên tâm trước mùa mưa lũ đang đến gần. Khi công trình hoàn thành, gần 50 hộ dân bản Trung Thắng sẽ có điều kiện chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn, từng bước ổn định cuộc sống và giảm thiểu rủi ro do sạt lở đất gây ra.

Đình Giang