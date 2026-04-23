Giữ vững bình yên biên giới

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đối tượng Lê Tuấn Hiên cùng tang vật 32 bánh heroin.

Thanh Hóa có đường biên giới dài, tiếp giáp với nước bạn Lào, địa hình chủ yếu là rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở. Đây là điều kiện để các đối tượng tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động, hình thành các đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh.

Phía ngoại biên, hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến phức tạp; tình trạng tái trồng cây thuốc phiện còn diễn ra. Ở nội biên, tuyến biên giới đất liền, hoạt động của các loại tội phạm ma túy, hình sự diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó kiểm soát. Trước tình hình đó, BĐBP tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án đấu tranh phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Với phương châm “chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh”, các đơn vị biên phòng trên hai tuyến đã tăng cường bám nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Nhiều chuyên án lớn được xác lập và triệt phá thành công, góp phần ngăn chặn hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới.

Điển hình, ngày 15/11/2025, tại khu vực bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp Đồn Biên phòng Pù Nhi tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Lê Tuấn Hiên đang vận chuyển trái phép 32 bánh heroin. Quá trình vây bắt, đối tượng đã chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát, song đã bị khống chế an toàn. Đây là một trong những chuyên án lớn, thể hiện rõ sự mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Trước đó, trong Chuyên án TH-925, lực lượng biên phòng phối hợp các đơn vị chức năng đã bắt giữ đối tượng Mùa A Giàng tại khu vực mốc 270, xã Tam Chung, thu giữ 1.200 viên ma túy tổng hợp. Vụ việc cho thấy tình hình tội phạm ma túy ở khu vực biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng.

Trong năm 2025, BĐBP Thanh Hóa đã xác lập và đấu tranh thành công 4 chuyên án lớn, đồng thời triển khai 13 kế hoạch nghiệp vụ, qua đó bắt giữ 231 vụ với 272 đối tượng, thu giữ hơn 11,5kg heroin cùng hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Trong quá trình đấu tranh, cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, không quản ngại nguy hiểm. Các chuyên án đều được triển khai bài bản, từ công tác trinh sát, nắm tình hình đến tổ chức mật phục, bắt giữ, thể hiện sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Qua đó, nhiều đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia đã bị bóc gỡ, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Cùng với công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, BĐBP Thanh Hóa đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy. Thông qua các mô hình “tự quản đường biên, mốc giới”, “bản không có ma túy”, lực lượng biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Qua đó, từng bước xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các lực lượng như công an, hải quan và chính quyền địa phương tiếp tục được đẩy mạnh. Các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy được triển khai đồng bộ, tạo sức răn đe mạnh mẽ, làm giảm đáng kể hoạt động của các đối tượng trên địa bàn.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, BĐBP Thanh Hóa xác định tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước bạn Lào trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy".

Mỗi chuyên án thành công không chỉ là chiến công, mà còn là sự hồi sinh của những bản làng vùng cao, nơi người dân đang từng bước đẩy lùi “cái chết trắng”, xây dựng cuộc sống ổn định và phát triển bền vững. Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, cùng tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng BĐBP Thanh Hóa tiếp tục khẳng định là “lá chắn thép” nơi tuyến đầu Tổ quốc, góp phần giữ vững bình yên biên giới, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Bài và ảnh: Hoàng Lan