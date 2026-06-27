Giữ môi trường xanh - nền tảng du lịch bền vững

Hướng tới mục tiêu phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, ngành du lịch tỉnh đang tập trung xây dựng môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách mà còn góp phần khẳng định giá trị, sức hấp dẫn và thương hiệu của các điểm đến.

Cảnh quan môi trường ở Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn) luôn được giữ gìn xanh - sạch - đẹp.

Xã Thạch Quảng vốn được thiên nhiên ban tặng cho vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng của dòng thác Mây kết hợp cùng sự bình yên của các bản làng người Mường, bởi vậy hàng năm vào dịp hè nơi đây đón được đông đảo khách du lịch ở cả trong và ngoài nước đến tham quan, tắm mát. Dù lượng khách đông, có thời điểm tăng đột biến, nhất là vào những ngày cuối tuần nhưng công tác vệ sinh môi trường nơi đây vẫn được giữ gìn sạch sẽ, thoáng mát, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch.

Ông Bùi Văn Năng, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, xã Thạch Quảng, cho biết: "Trong chiến lược phát triển du lịch bền vững, xã luôn xác định bảo vệ môi trường chính là “chìa khóa”, bởi du lịch chỉ thực sự thành công khi đáp ứng nhu cầu của du khách mà không làm suy giảm tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao đời sống của cộng đồng địa phương. Xã đã linh hoạt trong phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn cảnh quan và bản sắc văn hóa của đồng bào Mường. Đặc biệt, là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và du khách không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi nilon, chú ý giữ gìn cảnh quan thiên nhiên. Cùng với đó, các mô hình “du lịch xanh”, “nói không với rác thải nhựa” từng bước được các hộ làm homestay trên địa bàn xã triển khai và nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực". Việc xây dựng các tổ tự quản về bảo vệ môi trường tại các thôn, làng cũng đã từng bước phát huy hiệu quả, người dân không chỉ đơn thuần làm du lịch riêng lẻ mà còn liên kết, hỗ trợ nhau trong việc giữ gìn môi trường chung, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng tới phát triển du lịch một cách bền vững, hài hòa với thiên nhiên, môi trường.

Bên cạnh đó, xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền để các chủ homestay chú trọng phát triển các yếu tố xanh trong hoạt động du lịch, sử dụng các vật liệu gần gũi, thân thiện với môi trường; bố trí đặt các thùng rác ở nơi thuận tiện, có bảng hướng dẫn phân loại rác; bố trí lực lượng thu gom, phân loại, xử lý rác thải theo quy định.

Là hộ làm homestay ở thôn Đăng Thượng, ông Nguyễn Văn Khải cho hay: “Trong quá trình làm du lịch chúng tôi luôn chú trọng đến việc giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường, bởi nếu môi trường bị ảnh hưởng, thì du lịch sẽ khó phát triển bền vững. Chính vì vậy, homestay của gia đình tôi được xây dựng theo kiến trúc nhà sàn, tập trung vào việc tạo không gian nghỉ dưỡng thân thiện môi trường, sử dụng nguyên liệu tự nhiên và phát huy giá trị văn hóa bản địa của đồng bào dân tộc Mường. Cùng với đó, chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền, nhắc nhở du khách chung tay giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, từ đó góp phần tạo dựng môi trường du lịch an toàn, lành mạnh".

Hiện nay, trào lưu “sống xanh” đang là xu hướng được nhiều khách du lịch lựa chọn khi ngày càng có nhiều người muốn tìm đến những địa điểm thân thiện với môi trường, được nghỉ ngơi, thư giãn và bảo đảm sức khỏe, tinh thần. Trước nhu cầu này, nhiều đơn vị du lịch đã chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường theo hướng xanh - sạch - đẹp và xem đây là điều kiện tiên quyết để phát triển du lịch bền vững. Điển hình như, tại suối cá thần Cẩm Lương (xã Cẩm Tú), Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (xã Pù Luông), Thành Nhà Hồ (xã Tây Đô), Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn)... đã ban hành và thực hiện tốt các quy chế về bảo vệ môi trường, tích cực vận động Nhân dân không đổ rác, phế thải ra đường, nơi công cộng, tích cực thành lập các tổ thu gom rác tại cụm dân cư. Đồng thời, phát động một số chiến dịch trồng thêm cây xanh lấy bóng mát và tạo môi trường trong lành, cảnh quan sinh thái hướng tới phát triển đa dạng sản phẩm du lịch xanh.

Những năm gần đây, ngành du lịch của tỉnh có bước phát triển đáng kể, số lượng khách du lịch đến tham quan, lưu trú ngày càng gia tăng, các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch được mở rộng cả về số lượng và quy mô. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động du lịch cũng ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường tự nhiên. Do đó, việc quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển đa dạng sản phẩm du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm với môi trường là giải pháp cần thiết để hướng tới sự bền vững trong hoạt động du lịch.

Các sở, ngành địa phương cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch gắn với tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh du lịch; tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi gây ô nhiễm môi trường trong kinh doanh du lịch. Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm những quy định về bảo vệ môi trường, thành lập đội vệ sinh môi trường chuyên cắt tỉa, chăm sóc cây xanh, thu gom, vận chuyển rác từ các điểm du lịch đến nơi tập kết rác thải, tăng cường sử dụng các vật liệu xanh, thân thiện với môi trường... Từ đó, góp phần đưa du lịch của tỉnh phát triển theo hướng văn minh, lịch sự, thân thiện và mang đậm bản sắc văn hóa xứ Thanh.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt