“Giữ lửa” yêu thương trong gia đình “tứ đại đồng đường”

Trong xã hội hiện đại, nhiều người ngại cảnh sống chung với ông bà, cha mẹ, anh, em vì khoảng cách thế hệ, suy nghĩ và lối sống khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có nhiều gia đình lựa chọn lối sống “tứ đại đồng đường” để tạo nên ngôi nhà hạnh phúc đầy ắp tiếng cười. Gia đình bà Lê Thị Nàn ở tổ dân phố Cựu Tự, phường Đông Sơn là một trong số ấy.

Không khí ấm cúng trong gia đình bà Lê Thị Nàn.

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Nàn vào một buổi chiều thu, khi bà đang chơi cùng với chắt nội trong ngôi nhà được bài trí gọn gàng. Dù đã tuổi 96 nhưng bà vẫn còn nhanh nhẹn, ánh mắt sáng và nụ cười hiền hậu. Khi được hỏi bí quyết để sống vui, sống khỏe, bà Nàn tươi cười, nói: “Sống trong gia đình 4 thế hệ nhưng lúc nào cũng đầm ấm hạnh phúc, tiếng cười ngập tràn và mọi người luôn quan tâm, chia sẻ cùng nhau nên tôi thấy tinh thần vui vẻ thoải mái. Cùng với đó, con cháu cũng chăm sóc tốt nên tôi mới có sức khỏe như vậy”.

Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Nàn cho biết vợ chồng bà có 6 người con. Trong thời kỳ nuôi con, cái ăn, cái mặc không đủ, nhưng vợ chồng bà luôn động viên nhau vượt qua mọi khó khăn, dạy dỗ con trở thành những người có ích cho xã hội. Niềm hạnh phúc lớn nhất đối với bà hiện nay là các con đều có cuộc sống ổn định, kinh tế vững chắc và sống gần nhà. Các cháu đều cố gắng học hành, chăm ngoan và mỗi khi có thời gian rảnh rỗi con, cháu, chắt đều sắp xếp đến quây quần, sum họp trong bữa cơm gia đình, động viên bà sống vui, sống khỏe. Đối với bà Nàn đó là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Nhắc đến gia đình bà Lê Thị Nàn, người dân nơi đây luôn dành nhiều lời khen về một điển hình gia đình kiểu mẫu “tứ đại đồng đường”. 4 thế hệ với 7 thành viên sống chung dưới một mái nhà nhưng nhiều năm qua gia đình bà Nàn luôn êm ấm, hòa thuận. Chia sẻ về cách gìn giữ văn hóa gia đình qua nhiều thế hệ, bà Nàn cho biết: “Nhân cách của cha mẹ sẽ tác động đến lối sống của các con, vì vậy trước hết bản thân mình phải gương mẫu trong từng lời nói, hành động để làm gương. Trong cuộc sống hàng ngày tôi luôn đối xử công bằng với tất cả các bên, không đặt nặng con trai mình thì phải thiên vị hơn con dâu, hay cháu trai hơn cháu dâu, mà phải biết phân biệt đúng, sai. Đồng thời phải tinh ý, hiểu tính cách của từng thành viên trong gia đình để giải quyết mọi việc thấu tình, hợp lí”.

Kế thừa truyền thống của gia đình, vợ chồng anh Nguyễn Văn Lư và chị Nguyễn Thị Lý cũng xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc, mẫu mực. Anh Lư đã nghỉ hưu còn chị Lý vẫn nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào ở tổ dân phố. Vợ chồng anh chị có 2 người con đều đã tốt nghiệp đại học, trong đó con trai trưởng là cán bộ công chức của phường, đang sống cùng bố mẹ và bà; con trai thứ 2 công tác trong ngành công an ở Hà Nội.

Sống chung dưới mái nhà 4 thế hệ, với vai trò là con dâu, là vợ, là mẹ, là bà, chị Nguyễn Thị Lý luôn dạy con, cháu sống hiếu thảo với ông bà, kính trên, nhường dưới. Chị Lý chia sẻ: “Làm dâu được gần 40 năm, lúc nào tôi cũng coi mẹ chồng như mẹ đẻ. Điều vợ chồng tôi tâm đắc nhất trong “giữ lửa” hạnh phúc gia đình của bố mẹ tôi là kính trên, nhường dưới, quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình. Đây là bài học, vợ chồng tôi tiếp tục noi theo và có sự tiếp thu, chọn lọc cách giáo dục mới, tạo điều kiện cho vợ chồng trẻ được phát triển sự nghiệp riêng”.

Với suy nghĩ đó, hàng ngày vợ chồng chị Lý luôn động viên con nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao, mọi công việc nhà cửa, chăm sóc bà và các cháu, vợ chồng chị đảm nhận. Có thời gian con trai bận công việc, con dâu tăng ca, anh chị luôn tạo mọi điều kiện để các con có thời gian được nghỉ ngơi. Với các cháu, anh chị luôn chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ và trong chuyện dạy dỗ các cháu, anh chị góp ý và không can thiệp sâu vào cuộc sống của các con.

Hỏi về những xích mích, mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày, vợ chồng anh Lư cho rằng, đó là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng vợ chồng anh luôn là cầu nối, bất kỳ một công việc gì đều phân tích đúng, sai, ai có lỗi thì phải nhận để sửa chữa, chưa bao giờ có tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”. Tuy nhiên, tùy từng vấn đề, có trường hợp vợ chồng anh chị gọi hai con để phân tích đúng, sai; có những trường hợp gọi riêng từng con để nhắc nhở.

Nhịp sống hiện đại bận rộn hơn, việc “giữ lửa” hạnh phúc gia đình là điều không đơn giản, nhất là các gia đình “tứ đại đồng đường”. Nhưng chính sự thấu hiểu, bao dung và chia sẻ là bí quyết giúp gia đình bà Nàn luôn “rực lửa” yêu thương.

Bài và ảnh: Trung Hiếu