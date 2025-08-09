Giới trẻ đón mùa hè sôi động qua những chuyến du lịch

Để đón mùa hè sôi động, và cũng là để thư giãn, nghỉ ngơi sau một năm học hay làm việc vất vả, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn xu hướng “xách ba lô lên và đi” để khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm những sản phẩm du lịch mới. Nhằm đáp ứng nhu cầu của giới trẻ, các địa phương, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đã chú trọng đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội để thu hút giới trẻ...

Nhiều bạn trẻ tham gia hoạt động trekking tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Dịp hè năm nay bạn Trịnh Đình Tuấn, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức quyết định lựa chọn loại hình du lịch trekking để trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ và khám phá văn hóa địa phương của đồng bào các dân tộc ở khu vực miền núi. Theo đó, Đình Tuấn đã chọn đến Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nơi có khá nhiều điểm trekking nổi bật như: bản Đôn, bản Kho Mường, bản Son - Bá - Mười và đỉnh Pù Luông, hoặc trekking qua các bản làng khác như bản Ươi, bản Lặn... Theo Đình Tuấn: Trekking qua các cung đường xuyên rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông luôn đặt ra nhiều thử thách, bởi du khách phải băng qua những cung đường đủ loại địa hình, trong đó phần lớn là đồi núi. Đến bất cứ điểm nào, du khách cũng đều có thể phóng tầm mắt khám phá thêm những điều mới mẻ từ thiên nhiên với những thửa ruộng bậc thang nhấp nhô theo triền núi, những cánh rừng nguyên sinh xanh ngút ngàn, cho tới các bản làng người Thái, người Mường ẩn mình giữa thung sâu. Ngoài ra, khi tới điểm trekking du khách còn được tận hưởng cảm giác được chinh phục đỉnh cao và thư giãn, hít thở bầu không khí trong lành. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể dựng trại tại điểm đến để cùng mọi người ăn uống, nghỉ ngơi hay qua đêm rồi xuống núi vào ngày hôm sau.

Những năm gần đây, hoạt động trekking đang ngày càng trở thành xu hướng được giới trẻ yêu thích và lựa chọn, bởi bên cạnh việc khám phá thiên nhiên, tham gia các hoạt động đi bộ đường dài, leo núi, vượt suối đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì còn giúp giới trẻ rèn luyện sức khỏe, sự kiên trì. Bắt nhịp xu hướng đó, tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nhiều công ty du lịch đã và đang đầu tư xây dựng thêm hoạt động trekking, nhằm phục vụ khách du lịch, nhất là lớp trẻ. Tham gia hoạt động trekking, khách du lịch có thể thuê trọn gói từ phương tiện di chuyển đến người hỗ trợ vác đồ, ăn uống hoặc du khách cũng có thể tự túc phương tiện di chuyển đến điểm tập kết, sau đó thuê người dẫn đường lên núi...

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã công bố 12 tuyến du lịch trekking, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa vùng núi của tỉnh như trekking đỉnh Pù Luông, hòn Con Sói, trekking cung đường di sản Pù Luông... Các tuyến này được thiết kế để thu hút khách du lịch cả trong và ngoài nước, đồng thời tạo điều kiện kết nối với các doanh nghiệp lữ hành và nhà đầu tư.

Trong thời tiết nắng nóng của mùa hè thì du lịch xanh với các hoạt động cắm trại, dã ngoại gần gũi với thiên nhiên cũng được khá nhiều bạn trẻ lựa chọn. Bởi loại hình du lịch này không chỉ giúp cân bằng cảm xúc mà còn thúc đẩy tinh thần trách nhiệm với môi trường - một yếu tố đã và đang được coi trọng trong hành vi tiêu dùng của giới trẻ. Bạn Minh Hoa (phường Hàm Rồng), cho biết: "So với các loại hình khác như du lịch thể thao, du lịch bụi, du lịch trekking... thì du lịch xanh mang đến trải nghiệm mới và tạo cơ hội giúp người trẻ tham gia các hoạt động cộng đồng. Chính vì vậy, hè năm nào em cũng đến một số điểm du lịch xanh trên địa bàn tỉnh để khám phá, trải nghiệm như: Bản Mạ, Vườn Quốc gia Bến En, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông... Tại các địa điểm du lịch này, em được trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương, tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp, đi bộ xuyên rừng, đạp xe, tìm hiểu các loài động vật hoang dã, thưởng thức ẩm thực truyền thống... Khi đi du lịch tại các điểm này, em luôn mang theo bình nước cá nhân, túi đựng đồ tái sử dụng... Đồng thời, tích cực tìm hiểu và tuân thủ quy định phân loại rác thải tại các điểm đến để vứt rác đúng quy định và giữ gìn vệ sinh môi trường".

Nói về việc thu hút giới trẻ tham gia hoạt động du lịch xanh, ông Vi Văn Tiên, hộ kinh doanh homestay tại bản Mạ (xã Thường Xuân), cho hay: "Nắm bắt được xu hướng du khách, nhất là các bạn trẻ ngày càng yêu thích du lịch xanh, homestay của gia đình tôi cũng chú trọng phát triển du lịch xanh thông qua việc sản xuất ra các sản phẩm phục vụ du lịch bằng những vật liệu từ thiên nhiên thân thiện với môi trường như mây, tre, nứa, lá... Ngoài ra, chúng tôi phát triển đa dạng hoạt động trải nghiệm cho du khách như, khám phá cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành; tham gia những hoạt động hằng ngày bình dị của bà con dân tộc Thái như dệt thổ cẩm, nấu những món đặc sản, giao lưu văn nghệ...".

Có thể thấy rằng, xu hướng đi du lịch của giới trẻ vào dịp hè ngày càng tăng, không chỉ tham gia hoạt động trekking, hay khám phá du lịch xanh, nhiều bạn trẻ còn lựa chọn những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc cơ thể và “chữa lành”. Dù mức chi tiêu của giới trẻ không cao, tuy nhiên khách du lịch trẻ lại chính là “đại sứ du lịch” của các điểm đến bởi sự nhiệt tình, nhiệt huyết và sôi nổi của tuổi trẻ. Bên cạnh đó, thói quen, xu hướng sử dụng internet, ứng dụng công nghệ thông tin, sở thích check-in tại điểm đến của giới trẻ cũng góp phần làm lan tỏa giá trị, vẻ đẹp của điểm đến nhanh hơn, rộng rãi hơn. Chính vì vậy, để thu hút khách du lịch, nhất là giới trẻ, các đơn vị lữ hành, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã và đang chú trọng đầu tư xây dựng những chương trình tour, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, dịch vụ. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động cho khách tham gia tìm hiểu về nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống của địa phương như: trồng trọt, đánh bắt cá, dệt thổ cẩm, hoạt động giao lưu văn hóa. Tích cực quảng bá các sản phẩm du lịch thông qua các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội... để thu hút giới trẻ. Tăng cường tuyên truyền đến các bạn trẻ khi đến các khu, điểm du lịch cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường để giữ gìn cảnh quan sạch, đẹp...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt