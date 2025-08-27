Giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển: Những bài học đắt giá

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến việc phụ huynh hoặc người lớn giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Nhiều trường hợp đã bị khởi tố hình sự, là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em trước thềm năm học mới.

Học sinh trên địa bàn phường Quảng Phú được lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Ngày 16/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với bà V.T.T. (sinh năm 1990), trú tại xã Thanh Quân về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, sáng 14/5/2025 cháu V.T.Q (sinh năm 2012, con trai bà T) điều khiển xe máy điện không gắn biển số đến trường. Trưa cùng ngày, trên đường về, cháu Q. chở bạn là V.V.Tr (sinh năm 2013) bằng xe máy điện, khi đến ngã ba thôn Ná Cà 1, xe của Q. va chạm với ô tô tải BKS 36C-062.xx do anh C.X.L (sinh năm 1987, trú tại xã Hóa Quỳ) điều khiển. Hậu quả, cháu Tr. tử vong tại chỗ, còn cháu Q. bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra tai nạn, cháu Q. mới 12 tuổi, chưa đủ tuổi được phép điều khiển phương tiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 59 Luật Giao thông đường bộ. Dù biết điều này, nhưng bà T. vẫn giao xe cho con đi học, dẫn đến hậu quả đau lòng và bản thân phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, ngày 10/4/2025 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Hà, 20 tuổi, trú tại phường Quảng Phú về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Đồng thời, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can Ph.T.M 16 tuổi, trú tại phường Hàm Rồng về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Kết quả điều tra cho thấy, ngày 6/3/2025 Nguyễn Trọng Hà cho M. mượn xe máy dù biết M. chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện trên 50cm3. Khoảng 13h15 cùng ngày, khi điều khiển xe, M. gây tai nạn tại ngã ba Trịnh Kiểm - Lê Lai, làm một phụ nữ tử vong. Sau vụ việc, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra, khởi tố các bị can để làm rõ trách nhiệm.

Những vụ việc trên phản ánh thực trạng nhức nhối, nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc xem nhẹ quy định pháp luật, vô tình đẩy con em và chính mình vào vòng lao lý. Theo thống kê, chỉ trong 7 tháng năm 2025, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 2.650 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, phần lớn vi phạm liên quan đến việc điều khiển xe máy điện, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi.

Theo Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lại Thị Thanh Thủy, qua các vụ việc khởi tố hình sự các bị can về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông, là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh đang có con em ở độ tuổi đến trường. Các bậc phụ huynh phải thường xuyên quan tâm, giáo dục, quản lý con em của mình chặt chẽ hơn nữa, không để các cháu tự ý sử dụng, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tham gia giao thông khi chưa đủ các điều kiện theo quy định. Thanh thiếu niên, học sinh khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi.

Từ ngày 1/1/2025, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực, trong đó quy định rõ mức phạt đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Cũng tại Điều 264 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nêu rõ: Người giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển (không có giấy phép lái xe, sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc vi phạm điều kiện khác theo quy định) mà gây hậu quả nghiêm trọng như chết người, thương tích nặng, thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.

Những cái chết thương tâm và bản án hình sự dành cho người giao xe chính là những bài học đắt giá, phụ huynh cần rút kinh nghiệm, kiên quyết không nuông chiều, đáp ứng nhu cầu đi lại của con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện.

Bài và ảnh: Hải Đăng