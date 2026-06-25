Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 25/6, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Hải chủ trì buổi giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 với một số sở, ngành.

Toàn cảnh buổi giám sát.

Dự buổi giám sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Thị Hương phát biểu.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp nhận 780 ý kiến, kiến nghị của cử tri để xem xét, giải quyết theo quy định.

Nội dung kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực: tài chính, đầu tư; quy hoạch, xây dựng cơ bản, giao thông; sản xuất nông nghiệp, thủy lợi; tài nguyên và môi trường; điện lực, viễn thông, nước sạch; văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, chính sách xã hội; nội vụ, tiếp công dân, cải cách thủ tục hành chính.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Tuấn Tưởng phát biểu.

Trong tổng số 780 kiến nghị, tính đến Kỳ họp thứ 37 HĐND tỉnh khóa XVIII còn 134 kiến nghị chưa được giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định của pháp luât; thường xuyên rà soát đánh giá kết quả trả lời, giải quyết.

Đến nay, trong 134 kiến nghị chưa được giải quyết gửi đến các kỳ họp trước, đã giải quyết xong 84 kiến nghị, 51 kiến nghị còn lại đang tiếp tục được giao các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Thảo luận tại buổi giám sát, các đại biểu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong việc tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Nhiều kiến nghị được giải quyết kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết kiến nghị của cử tri vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chất lượng tổng hợp kiến nghị ban đầu chưa đồng đều; một số kiến nghị chưa được rà soát kỹ, dẫn đến chuyển nhầm cấp, nhầm thẩm quyền...

Các đại biểu đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang trong quá trình xử lý.

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh phát biểu giải trình tại buổi giám sát.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã giải trình, làm rõ kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực phụ trách. Đồng thời, phân tích những khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân và đề ra lộ trình, giải pháp thực hiện đối với các kiến nghị đang được tiếp tục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Hải phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Hải ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri. Đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương bám sát các quy định về phân cấp, phân quyền, tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị cử tri quan tâm. Nâng cao chất lượng trả lời kiến nghị theo hướng ngắn gọn, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ lộ trình và thời gian thực hiện đối với từng nội dung cụ thể

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các ban của HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo, thống nhất về mặt số liệu; cập nhật đầy đủ các cơ chế, chính sách, văn bản đã được ban hành và triển khai thực hiện nhằm phản ánh khách quan, chính xác kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Khánh Phương