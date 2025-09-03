Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo chúc mừng Đại lễ Vu lan 2025

Nhân dịp Đại lễ Vu lan - Phật lịch 2569, Dương lịch 2025, sáng 3/9, đồng chí Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thanh Hóa đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh và Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương, Chứng minh Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vũ Thị Hương trao lẵng hoa chúc mừng Thượng tọa Thích Tâm Đức nhân Đại lễ Vu lan 2025.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vũ Thị Hương gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Ban Trị sự GHPG tỉnh nhân Đại lễ Vu lan 2025.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vũ Thị Hương gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Ban Trị sự GHPG tỉnh nhân Đại lễ Vu lan 2025; đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực, quan trọng của Ban Trị sự GHPG tỉnh nói chung và các đại đức, tăng, ni, phật tử nói riêng trong việc giữ gìn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đồng hành cùng MTTQ trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội; tuyên truyền, vận động đồng bào phật tử, Nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo mong muốn thời gian tới, các đại đức, tăng ni, phật tử tiếp tục hướng dẫn, động viên tăng, ni, phật tử thực hiện tốt phương châm Đạo pháp, Dân tộc, CNXH của Phật giáo Việt Nam.

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo mong muốn thời gian tới các đại đức, tăng ni, phật tử tiếp tục hướng dẫn, động viên tăng, ni, phật tử thực hiện tốt phương châm Đạo pháp, Dân tộc, CNXH của Phật giáo Việt Nam, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Thanh Hóa làm tốt công tác Phật sự, có nhiều đóng góp thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh, bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm mà các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho GHPG tỉnh.

Thay mặt Ban Trị sự GHPG tỉnh, Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh, bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm mà các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành cho GHPG tỉnh; đồng thời khẳng định sự quan tâm này chính là nguồn động lực để tăng, ni, phật tử trong tỉnh tiếp tục gắn kết, đồng hành với tỉnh tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Ban Trị sự GHPG tỉnh sẽ tiếp tục hướng các tăng, ni, phật tử đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo ghi nhận sự đóng góp của Thượng tọa Thích Tâm Đức trong hoạt động Phật sự cũng như trong sự phát triển của tỉnh.

Đến thăm và chúc mừng Đại lễ Vu lan Thượng tọa Thích Tâm Đức, đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo ghi nhận sự đóng góp của Thượng tọa trong hoạt động Phật sự cũng như trong sự phát triển của tỉnh; đồng thời mong Thượng tọa giữ sức khỏe, sống trường thọ, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Phật giáo, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Phan Nga