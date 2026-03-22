Giải việt dã Báo và PTTH Thanh Hóa 2026: Không khí nóng lên trước giờ xuất phát

Hoàng Sơn
(Baothanhhoa.vn) - Từ sáng sớm ngày 22/3, khu vực đường Võ Chí Công, Khu đô thị Vinhomes Star City (phường Hạc Thành) đã trở nên sôi động khi các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV), lực lượng phục vụ và đông đảo người dân có mặt, sẵn sàng cho Giải việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

Từ sáng sớm ngày 22/3, khu vực đường Võ Chí Công, Khu đô thị Vinhomes Star City (phường Hạc Thành) đã trở nên sôi động khi các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV), lực lượng phục vụ và đông đảo người dân có mặt, sẵn sàng cho Giải việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

Không khí tại khu vực tổ chức giải trở nên nhộn nhịp ngay từ những giờ đầu buổi sáng, khi các khâu chuẩn bị cuối cùng được hoàn tất trước giờ xuất phát.

Bạn Đào Đức Vinh cùng các đồng đội đoàn xã Vạn Lộc chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia giải ở cấp tỉnh, cảm giác rất hồi hộp nhưng cũng đầy quyết tâm. Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình”.

Trong khi đó, anh Đới Sỹ Thuận (thứ 3 từ phải sang) ở lần thứ 6 tham gia cũng đang rất háo hức.

Khu vực sân khấu chính, nơi diễn ra lễ khai mạc, được hoàn thiện với không gian rộng rãi, nổi bật với hệ thống pano, băng rôn, cờ phướn tạo nên diện mạo rực rỡ, chuyên nghiệp.

Bộ phận kỹ thuật tiến hành kiểm tra lần cuối hệ thống âm thanh, hình ảnh, đặc biệt là các thiết bị phục vụ livestream nhằm đảm bảo truyền tải trọn vẹn diễn biến giải đấu.

Các thiết bị truyền dẫn hiện đại được bố trí tại nhiều vị trí trên đường chạy, cho phép ghi hình liên tục, bám sát các nhóm VĐV.

Khu vực xuất phát - về đích thu hút đông đảo người dân, cổ động viên đến theo dõi và cổ vũ, tranh thủ check-in, tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ G.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ check-in tại khu vực nhận diện giải đấu, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hội thể thao lớn nhất toàn tỉnh.

Nhà tài trợ Herbelife bố trí khu vực thay đồ ngay tại khu vực thi đấu cho các VĐV tham gia.

Bên cạnh nội dung thi đấu chính, hàng nghìn người tham gia chạy đồng hành hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Đúng 7h30, các nội dung thi đấu sẽ chính thức xuất phát, mở màn cho những cuộc tranh tài hấp dẫn ở cự ly 3.000m nữ và 5.000m nam.

Giải việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn không chỉ là cuộc đua về thể lực và ý chí, mà còn là ngày hội của tinh thần thể thao, nơi hội tụ niềm đam mê, khát vọng chinh phục và sự gắn kết cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục

Đông Á Thanh Hoá chia điểm tiếc nuối trước SLNA

Đông Á Thanh Hoá chia điểm tiếc nuối trước SLNA

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Việc 3 trụ cột Damoth, Ngọc Tân và Ngọc Hà bị treo giò buộc HLV Mai Xuân Hợp phải tung vào sân bộ ba tân binh gồm Văn Hoàn, Ngọc Quý và Văn Hưng ngay từ đầu. Trong bối cảnh đội hình sứt mẻ, Thanh Hóa đã trải qua 90 phút đầy nỗ lực trước SLNA, nhưng...
XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Trong tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
