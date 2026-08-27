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Giải thể Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

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Hội đồng có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Giải thể Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Hội đồng có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Giải thể Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 26/8/2026 về việc giải thể Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được thành lập theo Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 14/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Hội đồng).

Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong quá trình thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế; thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/giai-the-hoi-dong-quoc-gia-ve-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-post1132712.vnp

Từ khóa:

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