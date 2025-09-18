Giải mã sức hút VinFast Motio: An toàn, tiết kiệm và cá tính cho thế hệ học sinh Việt

Giữa thị trường đa dạng, VinFast Motio được nhiều phụ huynh lựa chọn để đồng hành cùng con em đến trường, không chỉ với mức giá phải chăng mà còn bởi những ưu điểm về hiệu năng vượt trội so với phân khúc xe học sinh.

Thiết kế “đo ni đóng giày” cho học sinh

Ngay từ thời điểm ra mắt, VinFast Motio đã “gây sốt” nhờ kiểu dáng trẻ trung, năng động đặc biệt phù hợp với lứa tuổi học sinh.

“Hôm trước thấy Motio tại một sự kiện ở công viên Võ Thị Sáu là tôi ưng ngay. Kiểu dáng nhỏ gọn, bo tròn mềm mại mà vẫn rất cá tính. Con gái tôi cũng thích, nên tôi quyết định lấy màu hồng theo ý cháu”, chị Phương Lan, một phụ huynh tại Hà Nội, chia sẻ về trải nghiệm mua xe cho con gái năm nay học lớp 10.

Không chỉ đẹp, Motio còn được gia đình chị Lan đánh giá là có thiết kế phù hợp với tạng người học sinh Việt. Với khối lượng vừa phải, các em dễ dàng dắt hoặc luồn lách Motio trong không gian hẹp, phù hợp cả với các bạn nữ.

“Kích thước nhỏ gọn giúp Motio dễ dàng di chuyển trong các bãi giữ xe cũng như thuận tiện khi các bạn di chuyển trên phố đông, không lo va quệt”, reviewer từ kênh Rương Công Nghệ nhận định.

Một trong những điểm cộng lớn khác của Motio là sàn để chân siêu rộng và cốp xe lên tới 22 lít, được cho là đáp ứng đủ nhu cầu đi học, đi chơi của các em. Hơn nữa, xe được trang bị hệ thống đèn Full LED toàn bộ, từ đèn pha LED projector phía trước đến đèn hậu và đèn định vị, tăng tính thẩm mỹ và đảm bảo tầm nhìn rõ ràng, đặc biệt khi di chuyển buổi tối, tối ưu an toàn.

“Cốp xe Motio tôi để thử thì thấy đựng được cả hai mũ bảo hiểm, áo mưa... Hộc để đồ phía trước và móc treo đa năng cũng rất tiện lợi, có thể để thêm vật dụng nhỏ. Xe nhìn đẹp, sang hơn nhiều so với các dòng xe học sinh khác nữa”, chị Lan chia sẻ.

Chọn thương hiệu Việt vì an tâm tuyệt đối

Ngoài ưu điểm về thiết kế, kiểu dáng, điều khiến các bậc phụ huynh an tâm nhất khi lựa chọn VinFast Motio chính là việc xe đến từ VinFast – thương hiệu xe máy điện hàng đầu tại Việt Nam. Trên thực tế, nhiều năm về trước, thị trường xe máy học sinh gần như chưa có những sản phẩm uy tín mà chỉ có xe từ một số thương hiệu nước ngoài không có nhận diện rõ ràng, được nhập khẩu qua các đại lý phân phối. Chỉ đến khi hãng xe Việt tham gia thị trường, phân khúc này mới bắt đầu có những sản phẩm chất lượng.

Reviewer từ kênh Vật Vờ Studio cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn xe chính hãng cho học sinh, bởi chiếc xe đồng hành với các em hàng ngày. Yếu tố chất lượng phải được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, với những sản phẩm từ thương hiệu lớn, dịch vụ hậu mãi và phụ tùng thay thế chính hãng đều rõ ràng và minh bạch, điều mà các dòng xe không rõ nguồn gốc khó có thể đáp ứng.

Vì lý do này, rất nhiều phụ huynh đã bất ngờ khi biết mức giá niêm yết của Motio hiện tại chỉ 12 triệu đồng, cực kỳ cạnh tranh trong phân khúc xe học sinh. Thông thường, với mức tiền này, người dùng khó có thể tiếp cận xe mới chính hãng, chỉ có thể chọn xe cũ hoặc xe đạp điện kém chất lượng. Trong khi đó, Motio còn được bảo hành tới 3 năm – mức tương đương nhiều mẫu xe xăng ở phân khúc cao hơn.

Đặc biệt, hiện tại khách hàng còn dễ dàng tiếp cận các dòng xe máy điện của VinFast với mức hỗ trợ 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ, áp dụng trên toàn quốc kể từ ngày 22/8. Chưa hết, người dùng chưa sắp xếp đủ tài chính có thể vay trả góp lên tới 80% giá trị xe, đồng nghĩa, chỉ phải chi từ hơn 1 triệu đồng vốn đối ứng.

Không chỉ tiết kiệm chi phí ban đầu, chi phí vận hành của Motio cũng vô cùng tối ưu. “Trước đây con dùng xe xăng, tôi tốn cả trăm nghìn đồng mỗi tháng, giờ dùng Motio, có thể sạc ở nhà nên rẻ hơn nhiều. Thậm chí, nếu sạc ở trạm công cộng, con tôi còn đang được miễn phí sạc tới hết tháng 5/2027, gần 2 năm tới có thể sạc thoải mái không mất tiền”, chị Thúy Hà, một phụ huynh ở Hải Phòng cho biết.

Với thiết kế đẹp, tiện dụng với chất lượng đảm bảo cùng chi phí sử dụng siêu tiết kiệm, VinFast Motio đang là lựa chọn lý tưởng cho các bậc phụ huynh tìm kiếm một chiếc xe chất lượng cho con em mình trong năm học mới.

