Giai đoạn 2026-2030: Bộ Y tế bổ sung ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc

Bộ Y tế vừa phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030. Trong giai đoạn này, Bộ Y tế đề ra mục tiêu phát triển bổ sung ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc và triển khai thường quy các kỹ thuật, gói kỹ thuật an toàn, hiệu quả và bền vững tại cơ sở.

Mục tiêu quan trọng nhất của Đề án nhằm phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh trở thành cấu phần quan trọng của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh quốc gia. (Ảnh: TTXVN phát)

Mục tiêu quan trọng nhất của Đề án nhằm phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh trở thành cấu phần quan trọng của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh quốc gia, góp phần nâng cao toàn diện năng lực chuyên môn, năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đặc biệt, đề án hướng tới bảo đảm người dân địa phương được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, kịp thời và thuận tiện ngay gần nơi cư trú; thu hẹp khoảng cách về chất lượng giữa các vùng, miền và giữa các cấp chuyên môn kỹ thuật; tổ chức hợp lý việc chuyển cấp chuyên môn, giảm quá tải bền vững cho bệnh viện cấp trên. Đồng thời thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và khám bệnh, chữa bệnh từ xa, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu lực, hiệu quả và phát triển bền vững.

Đề án cũng góp phần thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó nhấn mạnh quan điểm chuyển mạnh từ tư duy “khám, chữa bệnh” sang "quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động."

Theo Đề án này, bệnh viện vệ tinh được ưu tiên lựa chọn là các cơ sở y tế, trung tâm y tế ở các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, có khoảng cách địa lý lớn so với bệnh viện hạt nhân nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân tại địa phương.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đề án là cơ chế "hồi chuyển có hướng dẫn." Theo đó, bệnh viện hạt nhân chuyển người bệnh đã ổn định về bệnh viện vệ tinh để tiếp tục điều trị, kèm theo phác đồ và hướng dẫn chi tiết. Bệnh viện vệ tinh tiếp nhận và thực hiện điều trị dưới sự giám sát, hội chẩn từ xa của bệnh viện tuyến trên qua nền tảng số.

Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ chuyển tuyến tại các nhóm bệnh đã được chuyển giao kỹ thuật phải giảm ít nhất 20%.

Đề án xác định công nghệ thông tin là “xương sống” cho sự kết nối. 100% bệnh viện tham gia sẽ triển khai hệ thống hỗ trợ chuyên môn từ xa (Telehealth), bao gồm đào tạo trực tuyến và hội chẩn liên cấp. Về năng lực nhân sự, 100% cán bộ y tế tại bệnh viện vệ tinh sẽ được đào tạo, bồi dưỡng để làm chủ các gói kỹ thuật được chuyển giao, đảm bảo các kỹ thuật này được duy trì thực hiện thường quy và an toàn.

Điều này mở ra khả năng người bệnh ở tuyến tỉnh vẫn được tiếp cận ý kiến chuyên gia tuyến trung ương mà không cần di chuyển. Các quyết định điều trị vì thế nhanh hơn, chính xác hơn và giảm thiểu rủi ro.

Đáng chú ý, đề án cũng mở rộng sự tham gia của cả bệnh viện tư nhân, thêm nhiều lựa chọn cho người bệnh. Người dân sẽ được hưởng lợi từ sự cạnh tranh lành mạnh về dịch vụ giữa các bệnh viện.

Kinh phí thực hiện sẽ được huy động từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các bệnh viện vệ tinh cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi thanh toán cho người bệnh đối với các kỹ thuật mới sau khi tiếp nhận.

Hiện có 54 bệnh viện lớn được chỉ định làm “hạt nhân” dẫn dắt mạng lưới gồm 19 chuyên ngành khác nhau như ung bướu, ngoại chấn thương, gây mê hồi sức, tim mạch, cấp cứu, hồi sức - chống độc, đột quỵ, hô hấp. sản khoa, nhi khoa... bao gồm các đơn vị đầu ngành như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và nhiều bệnh viện lớn khác.

Phân kỳ thời gian triển khai Đề án chia thành 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 2026-2028, ưu tiên phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh ở các chuyên khoa có tỷ lệ cao về chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gánh nặng bệnh tật lớn hoặc có nhu cầu cấp thiết tại các địa phương. Trong đó tập trung các nội dung đào tạo, chuyển giao kỹ thuật trọng điểm; ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hệ thống khám, chữa bệnh từ xa; tăng cường năng lực quản trị và chuyển đổi số bệnh viện.

Giai đoạn 2028-2030, tổng kết, nhân rộng các mô hình hiệu quả và xây dựng mạng lưới gắn kết toàn diện trên cả nước./.

Theo TTXVN