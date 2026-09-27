Giai điệu tuổi thơ trong nhịp sống số

“Bong bính bong! Hồi chuông ngân vang khắp nơi /Trong khúc ca đầy tình yêu thương sáng ngời”. Những lời ca rộn rã ngân vang trong lớp học thanh nhạc của cô Hồng Hải, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức. Trong không gian đầy hứng khởi, cô vừa hướng dẫn kỹ thuật thanh nhạc, vừa nhẹ nhàng dẫn dắt các em đến với những ca khúc thiếu nhi quen thuộc.

Giảng viên Hồng Hải hướng dẫn các em học sinh luyện thanh với những ca khúc thiếu nhi quen thuộc.

Bài hát các em đang tập luyện là “Tiếng chuông và ngọn cờ” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Dù đã ra đời cách đây hơn 40 năm, giai điệu quen thuộc ấy vẫn hiện diện trong đời sống âm nhạc của thiếu nhi hôm nay.

“Gắn bó nhiều năm với công việc giảng dạy, điều tôi hướng tới không chỉ là truyền dạy cho các em kỹ thuật thanh nhạc, mà còn mong muốn giúp các em cảm nhận được vẻ đẹp và ý nghĩa của những ca khúc thiếu nhi đã gắn bó với nhiều thế hệ”, giảng viên Hồng Hải chia sẻ.

Những năm gần đây, khi âm nhạc ngày càng được tiếp cận qua các nền tảng số, nhiều ca khúc thiếu nhi quen thuộc cũng được làm mới bằng hòa âm, phối khí hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần và thông điệp vốn có. Đây là cách để những giai điệu đã đi cùng nhiều thế hệ tiếp tục đến gần hơn với trẻ em hôm nay. “Em thích những bài hát thiếu nhi được phối nhạc mới vì nhạc vui và sôi động hơn, dễ nhớ, dễ hát cùng các bạn”, em Giáng My, học sinh Trường Tiểu học, THCS & THPT Vinschool, chia sẻ.

Xu hướng này thể hiện rõ trong nhiều chương trình nghệ thuật. Trên sóng truyền hình, “Hoa vui ca” của VTV lựa chọn nhiều giai điệu quen thuộc như “Tiếng ve gọi hè”, “Bé yêu biển lắm”, cùng các làn điệu dân ca “Cò lả”, “Đi cấy”... để làm mới bằng những bản hòa âm, phối khí hiện đại. Chương trình đồng thời đưa các sản phẩm lên nền tảng số, tạo thêm không gian để khán giả nhỏ tuổi xem, nghe và tương tác với âm nhạc.

Trong các chương trình nghệ thuật do Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phối hợp thực hiện cùng Cung Văn hóa Thiếu nhi phường Hạc Thành, nhiều ca khúc quen thuộc cũng được khoác lên diện mạo mới. Các tác phẩm như “Em là mầm non của Đảng” của nhạc sĩ Mộng Lân hay “Mùa thu ngày khai trường” của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Qua đó, những giai điệu quen thuộc tiếp tục được đưa vào không gian thưởng thức mới, gần gũi hơn với khán giả nhỏ tuổi. “Những bài hát được phối nhạc hiện đại với nhiều âm thanh công nghệ mới khiến em cảm thấy vui và hào hứng hơn vì âm nhạc trở nên sôi động”, em Trịnh Thái Duy, học sinh Trường liên cấp TH & THCS Trần Mai Ninh, chia sẻ.

Trong khi đó, một số sáng tác mới cũng tìm đến khán giả nhí bằng cách kế thừa những cảm hứng và giá trị âm nhạc đã quen thuộc với nhiều thế hệ. MV “Có Bác trong tim”, do em bé Chất thể hiện, là một ví dụ.

Khơi nguồn cảm hứng từ bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên, MV được thể hiện trên nền nhạc trap, hip hop, kết hợp các chất liệu âm nhạc dân tộc như tiếng sáo, đàn tranh. MV còn có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Phạm Tuyên, tạo nên sự kết nối ý nghĩa giữa ba thế hệ trong âm nhạc. Từ một nhạc phẩm đã sống cùng ký ức của nhiều thế hệ, ê-kíp lựa chọn cách tiếp cận bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên một tác phẩm mang hơi thở đương thời nhưng vẫn giữ được sự trang trọng, thiêng liêng và niềm tự hào dân tộc. Ra mắt vào tháng 4/2026, sản phẩm hiện đã đạt hơn 2,4 triệu lượt xem trên youtube. Điều đó cho thấy những giá trị lâu bền của âm nhạc vẫn tiếp tục được kết nối và truyền đi trong đời sống hôm nay.

Âm nhạc có thể thay đổi cách thể hiện để bắt nhịp với thời đại, nhưng điều làm nên sức sống lâu bền của những ca khúc thiếu nhi vẫn là sự hồn nhiên, trong sáng cùng những thông điệp ý nghĩa về gia đình, quê hương, thầy cô và bạn bè. Khi những giá trị ấy được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, những giai điệu quen thuộc không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục lan tỏa, đồng hành cùng tuổi thơ của nhiều thế hệ mai sau.

Bài và ảnh: Trần Linh