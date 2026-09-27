Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Giai điệu tuổi thơ trong nhịp sống số

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - “Bong bính bong! Hồi chuông ngân vang khắp nơi /Trong khúc ca đầy tình yêu thương sáng ngời”. Những lời ca rộn rã ngân vang trong lớp học thanh nhạc của cô Hồng Hải, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức. Trong không gian đầy hứng khởi, cô vừa hướng dẫn kỹ thuật thanh nhạc, vừa nhẹ nhàng dẫn dắt các em đến với những ca khúc thiếu nhi quen thuộc.

Giai điệu tuổi thơ trong nhịp sống số

“Bong bính bong! Hồi chuông ngân vang khắp nơi /Trong khúc ca đầy tình yêu thương sáng ngời”. Những lời ca rộn rã ngân vang trong lớp học thanh nhạc của cô Hồng Hải, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức. Trong không gian đầy hứng khởi, cô vừa hướng dẫn kỹ thuật thanh nhạc, vừa nhẹ nhàng dẫn dắt các em đến với những ca khúc thiếu nhi quen thuộc.

Giai điệu tuổi thơ trong nhịp sống số

Giảng viên Hồng Hải hướng dẫn các em học sinh luyện thanh với những ca khúc thiếu nhi quen thuộc.

Bài hát các em đang tập luyện là “Tiếng chuông và ngọn cờ” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Dù đã ra đời cách đây hơn 40 năm, giai điệu quen thuộc ấy vẫn hiện diện trong đời sống âm nhạc của thiếu nhi hôm nay.

“Gắn bó nhiều năm với công việc giảng dạy, điều tôi hướng tới không chỉ là truyền dạy cho các em kỹ thuật thanh nhạc, mà còn mong muốn giúp các em cảm nhận được vẻ đẹp và ý nghĩa của những ca khúc thiếu nhi đã gắn bó với nhiều thế hệ”, giảng viên Hồng Hải chia sẻ.

Những năm gần đây, khi âm nhạc ngày càng được tiếp cận qua các nền tảng số, nhiều ca khúc thiếu nhi quen thuộc cũng được làm mới bằng hòa âm, phối khí hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần và thông điệp vốn có. Đây là cách để những giai điệu đã đi cùng nhiều thế hệ tiếp tục đến gần hơn với trẻ em hôm nay. “Em thích những bài hát thiếu nhi được phối nhạc mới vì nhạc vui và sôi động hơn, dễ nhớ, dễ hát cùng các bạn”, em Giáng My, học sinh Trường Tiểu học, THCS & THPT Vinschool, chia sẻ.

Xu hướng này thể hiện rõ trong nhiều chương trình nghệ thuật. Trên sóng truyền hình, “Hoa vui ca” của VTV lựa chọn nhiều giai điệu quen thuộc như “Tiếng ve gọi hè”, “Bé yêu biển lắm”, cùng các làn điệu dân ca “Cò lả”, “Đi cấy”... để làm mới bằng những bản hòa âm, phối khí hiện đại. Chương trình đồng thời đưa các sản phẩm lên nền tảng số, tạo thêm không gian để khán giả nhỏ tuổi xem, nghe và tương tác với âm nhạc.

Trong các chương trình nghệ thuật do Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phối hợp thực hiện cùng Cung Văn hóa Thiếu nhi phường Hạc Thành, nhiều ca khúc quen thuộc cũng được khoác lên diện mạo mới. Các tác phẩm như “Em là mầm non của Đảng” của nhạc sĩ Mộng Lân hay “Mùa thu ngày khai trường” của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Qua đó, những giai điệu quen thuộc tiếp tục được đưa vào không gian thưởng thức mới, gần gũi hơn với khán giả nhỏ tuổi. “Những bài hát được phối nhạc hiện đại với nhiều âm thanh công nghệ mới khiến em cảm thấy vui và hào hứng hơn vì âm nhạc trở nên sôi động”, em Trịnh Thái Duy, học sinh Trường liên cấp TH & THCS Trần Mai Ninh, chia sẻ.

Trong khi đó, một số sáng tác mới cũng tìm đến khán giả nhí bằng cách kế thừa những cảm hứng và giá trị âm nhạc đã quen thuộc với nhiều thế hệ. MV “Có Bác trong tim”, do em bé Chất thể hiện, là một ví dụ.

Khơi nguồn cảm hứng từ bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên, MV được thể hiện trên nền nhạc trap, hip hop, kết hợp các chất liệu âm nhạc dân tộc như tiếng sáo, đàn tranh. MV còn có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Phạm Tuyên, tạo nên sự kết nối ý nghĩa giữa ba thế hệ trong âm nhạc. Từ một nhạc phẩm đã sống cùng ký ức của nhiều thế hệ, ê-kíp lựa chọn cách tiếp cận bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên một tác phẩm mang hơi thở đương thời nhưng vẫn giữ được sự trang trọng, thiêng liêng và niềm tự hào dân tộc. Ra mắt vào tháng 4/2026, sản phẩm hiện đã đạt hơn 2,4 triệu lượt xem trên youtube. Điều đó cho thấy những giá trị lâu bền của âm nhạc vẫn tiếp tục được kết nối và truyền đi trong đời sống hôm nay.

Âm nhạc có thể thay đổi cách thể hiện để bắt nhịp với thời đại, nhưng điều làm nên sức sống lâu bền của những ca khúc thiếu nhi vẫn là sự hồn nhiên, trong sáng cùng những thông điệp ý nghĩa về gia đình, quê hương, thầy cô và bạn bè. Khi những giá trị ấy được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, những giai điệu quen thuộc không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục lan tỏa, đồng hành cùng tuổi thơ của nhiều thế hệ mai sau.

Bài và ảnh: Trần Linh

Từ khóa:

#Trường Đại học Hồng Đức #Âm nhạc #Thiếu nhi #THPT #Ca khúc #Hiện đại #Chương trình nghệ thuật #Báo và Phát thanh #phường Hạc Thành #Trường Tiểu học

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Gắn kết cộng đồng từ xây dựng đời sống văn hóa

Gắn kết cộng đồng từ xây dựng đời sống văn hóa

Trong tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ tạo nên những đổi thay trong diện mạo làng quê, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Triệu Sơn đang góp phần vun đắp những giá trị bền vững trong đời sống cộng đồng. Qua những hoạt động thiết thực ở khu dân cư,...
Quý Lộc bảo tồn, phát huy các giá trị di tích

Quý Lộc bảo tồn, phát huy các giá trị di tích

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn xã Quý Lộc được triển khai theo hướng kết hợp giữa bảo vệ, tu bổ, tôn tạo cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan với khai thác giá trị của di tích. Qua đó, từng bước tạo...
Mở rộng không gian cho du lịch bứt phá

Mở rộng không gian cho du lịch bứt phá

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Từ một địa phương sở hữu nhiều tài nguyên du lịch, Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội tổ chức lại không gian phát triển theo hướng quy mô và chuyên nghiệp hơn. Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tiếp tục xác...
“Lớp học mở” đối với thế hệ trẻ

“Lớp học mở” đối với thế hệ trẻ

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Với hệ thống hiện vật phong phú cùng đa dạng hình thức trưng bày, trải nghiệm, không gian cơ sở bảo tàng (Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh) đang trở thành điểm đến được các bạn trẻ quan tâm. Từ những đợt trưng bày chuyên đề đến...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh