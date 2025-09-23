Gia cố sạt lở khe suối Chậm trước bão số 9

Nhiều vết nứt lớn kèm cung sạt lở rộng từng ngày lấn sát vào khu dân cư thôn Tân Giao, xã Thăng Bình là nỗi lo thường trực của nhiều hộ dân sống cạnh suối Khe Chậm, nhất là khi cơn bão số 9 mạnh cấp siêu bão vừa đi vào Biển Đông.

UBND xã Thăng Bình lên phương án gia cố những vị trí sạt lở khe suối Chậm.

Từ ngày 25/8 đến 26/8, cơn bão số 5 gây mưa lớn, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều đã làm bờ tả suối Chậm sạt lở nghiêm trọng. Dòng chảy áp sát đường bê tông, có nơi chỉ cách tường bao nhà dân 3-5m. Tổng chiều dài sạt lở hiện khoảng 650m và tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Ngày 03/9, nhiều vết nứt rộng xuất hiện ngay sát mép nước, đe dọa trực tiếp tài sản, tính mạng của hơn 120 hộ với gần 480 nhân khẩu thôn Tân Giao.

Một hộ dân sống gần điểm sạt lở lo lắng: “Nhà tôi nằm ngay khu vực nguy hiểm, sát với vị trí sạt lở. Dù đã được lực lượng chức năng gia cố, đóng cọc tre, xếp đá để hạn chế sạt lở, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời”.

Một điểm sạt lở có diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Bình, cho biết: Bờ tả suối Chậm dài 2,6km, riêng đoạn qua xã Thăng Bình hơn 1,1km đến nay vẫn chưa được đầu tư kiên cố.

Trước tình trạng sạt lở trên, xã đã cử lực lượng thường xuyên thông báo tình hình đến người dân; cắm biển cảnh báo, rào chắn khu vực sạt lở; trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến và tuyên truyền để bà con nâng cao cảnh giác, sẵn sàng sơ tán khi có tình huống xấu.

Bên cạnh đó, xã đã họp thôn, cắt cử lực lượng tổ chức đóng cọc tre, dùng rọ đá gia cố thêm những vị trí sạt lở trước khi bão số 9 đổ bộ.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ tả suối Khe Chậm đoạn qua thôn Tân Giao, xã Thăng Bình.

Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Thăng Bình triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của sạt lở.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án phòng, chống thiên tai theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động tổ chức sơ tán/di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, nhất là khi xảy ra mưa, lũ; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở.

Đình Giang