Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ tả suối Khe Chậm đoạn qua thôn Tân Giao, xã Thăng Bình

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ tả suối Khe Chậm đoạn qua thôn Tân Giao, xã Thăng Bình.

Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ tả suối Khe Chậm đoạn qua thôn Tân Giao, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chính như sau: Do ảnh hưởng của bão số 5 năm 2025 gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh, mưa lớn đã làm nước suối Khe Chậm đoạn qua thôn Tân Giao, xã Thăng Bình dâng cao và chảy xiết, dòng chủ lưu áp sát vào bờ nên làm 3 vị trí bị sạt lở sát mặt đường bê tông dài khoảng 50m, chiều cao cung sạt từ 6 - 7m, chiều sâu cung sạt khoảng từ 3- 4m; điêm gân nhât của cung sạt chỉ cách tường bao nhà dân từ 3 - 5m, nhiều đoạn bị tụt chân mái taluy, chiều cao tính từ đỉnh bờ suôi xuông mép nước khoảng 12 - 15m; tổng chiều dài đoạn mặt đường bê tông xuất hiện các vết nứt và sạt lở khoảng 650m; sạt lở có nguy cơ gây mất an toàn về tính mạng và tài sản tại khu dân cư thôn Tân Giao với 120 hộ/480 khẩu đang sinh sống sát tuyến đường bê tông. Diễn biến sạt lở tại khu vực này có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa, lũ xảy ra.

Các biện pháp cần áp dụng ngay để đảm bảo an toàn cho người, công trình và tài sản

1.Giao UBND xã Thăng Bình:

-Triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của sạt lở. Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho người dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, lũ.

-Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án phòng chống thiên tai theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động tổ chức sơ tán/di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, nhất là khi xảy ra mưa, lũ; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở.

2.Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn cụ thể UBND xã Thăng Bình thực hiện khi nhận được đề nghị, đảm bảo theo quy định.

3.Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa có trách nhiệm thông tin, cảnh báo về tình huống khẩn cấp nêu trên để Nhân dân biết, chủ động phòng ngừa.

Các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài

1.Giao UBND xã Thăng Bình: (1) Tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định phương án xử lý phù hợp, hoàn thiện hồ sơ đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định lâu dài theo đúng quy định của pháp luật; trong đó lưu ý, phải xin ý kiến và được sự thống nhất bằng văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với hồ sơ phương án xử lý (về quy mô, giải pháp thiết kế, sơ bộ tổng mức đầu tư...); (2) Gửi hồ sơ phương án xử lý sạt lở và các đề xuất, kiến nghị về Sở Tài chính để xem xét, tham mưu.

2.Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu hồ sơ phương án xử lý của UBND xã Thăng Bình, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có văn bản trả lời UBND xã Thăng Bình chậm nhất 15 ngày sau khi nhận được đề nghị của đơn vị (kèm theo hồ sơ phương án xử lý).

3.Giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu hồ sơ phương án xử lý và các đề xuất, kiến nghị của UBND xã Thăng Bình; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý khắc phục sự cố sạt lở nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất 20 ngày sau khi nhận được đề nghị của UBND xã Thăng Bình.

