Giá bán Vinhomes Green Paradise và cơ hội cho các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản tại TP.HCM đang gây sức hút mạnh với rất nhiều dự án ven biển, trong đó Vinhomes Green Paradise cũng trở thành tâm điểm chú ý. Với vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ, tiện ích chuẩn quốc tế, dự án này đang mở ra nhiều cơ hội sinh lời hấp dẫn. Vậy giá bán Vinhomes Green Paradise bao nhiêu và có cơ hội gì từ dự án?

Đôi nét về dự án Vinhomes Green Paradise

Vinhomes Green Paradise - một dự án mới do tập đoàn Vingroup đầu tư phát triển nhằm mang đến chuẩn mực sống xanh, hiện đại và tiện nghi bậc nhất Việt Nam. Dự án được quy hoạch trên diện tích 2.870 ha, sở hữu hệ tiện ích hiếm có từ trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện đến công viên cây xanh, hồ điều hòa,... tạo nên không gian sống đẳng cấp và trong lành.

Vinhomes Green Paradise - một dự án mới của tập đoàn Vingroup.

Hiện tại, siêu đô thị này đang được triển khai hơn 63.000 sản phẩm, đầy đủ các loại hình từ căn hộ chung cư, biệt thự liền kề cho đến shophouse thương mại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng khách hàng.

Giá bán siêu đô thị Vinhomes Green Paradise bao nhiêu?

Hiện tại, giá Vinhomes Green Paradise chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, theo chủ phát triển dự án, các sản phẩm tại Vinhomes Green Paradise dao động từ 7,5 - 15 tỷ đồng cho sản phẩm nhà phố và biệt thự.

So với các dự án lân cận cùng phân khúc, giá bán tại Vinhomes Green Paradise đang ở mức cạnh tranh hơn nhờ hạ tầng đồng bộ và thương hiệu Vinhomes. Điều này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mua vào ngay giai đoạn đầu để hưởng mức giá ưu đãi.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá bán Vinhomes Green Paradise

Giá Vinhomes Green Paradise không được xác lập ngẫu nhiên mà được tác động trực tiếp từ nhiều yếu tố dựa trên giá trị thực tế của dự án. Từ vị trí sinh thái độc quyền, quy mô quy hoạch, chất lượng tiện ích nên chủ đầu tư và nền tảng hạ tầng được đầu tư. Cụ thể:

+ Vị trí dự án

Vị trí luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu định hình giá trị bất động sản. Vinhomes Green Paradise được xây dựng tại ven biển Cần Giờ - khu vực trung tâm đang phát triển mạnh, bao quanh là các tuyến giao thông huyết mạch. Điều này giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố cũng như các khu vực trọng điểm.

Dự án có vị trí đắc địa và lợi thế về hạ tầng.

Có thể nói không một quỹ đất nào ở TP.HCM có đặc tính địa lý tương tự. Chính điều này đã làm tăng giá trị bất động sản, tạo nên một lợi thế cạnh tranh tuyệt đối.

+ Quy mô và tiện ích

Vinhomes Green Paradise không chỉ là một dự án nhà ở thông thường mà là một đô thị đúng nghĩa toàn diện: không gian sống, nghỉ dưỡng, làm việc, giao thương, nghệ thuật. Tất cả được tích hợp trong một tổ hợp khép kín. cụ thể:

. Tòa tháp biểu tượng 108 tầng - Biểu tượng mới của TP.HCM trong tương lai.

. Nhà hát Sóng Xanh được thiết kế bởi Gensler, sức chứa tới 5.000 người.

. Biển hồ Paradise Lagoon gần 450 ha biển hồ nước mặn nhân tạo lớn hàng đầu thế giới.

. 2 sân golf quốc tế 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế.

. Tổ hợp Vinpearl Safari & công viên chủ đề 122 ha.

. Chuỗi Vincom Mega Mall, Vinschool và bệnh viện Vinmec hợp tác Cleveland Clinic,...

Với những tiện ích này, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ không chỉ bán chỗ ở mà còn bán cả trải nghiệm sống mang tầm đẳng cấp quốc tế. Cư dân sinh sống ở đây không cần di chuyển đi đâu xa vẫn có thể tận hưởng những dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp. Đây chính là mô hình mà thế giới đang hướng tới.

+ Thương hiệu của chủ đầu tư

Vinhomes – thành viên của tập đoàn Vingroup, là một thương hiệu đã khẳng định vị thế trên thị trường với hàng loạt dự án đô thị quy mô lớn, đồng bộ, có giá trị gia tăng bền vững như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Riverside hay Vinhomes Smart City,...

Lần này với Vinhomes Green Paradise, Vinhomes không chỉ tái hiện thành công một đô thị mà còn nâng tầm nơi này thành khu nghỉ dưỡng biển kết hợp đô thị thông minh lần đầu tiên có mặt tại TP.HCM.

Uy tín của chủ đầu tư giúp khách hàng an tâm về tiến độ thi công, chất lượng xây dựng và pháp lý, từ đó giá bán dự án cũng được neo ở mức cao hơn so với nhiều đối thủ.

+ Hạ tầng giao thông

Dự án này được triển khai sẽ giúp mở khóa khả năng phát triển đô thị cho Cần Giờ. Đầu tiên là cầu Cần Giờ dự kiến khởi công trong năm 2025 dài hơn 7km, nối từ Nhà Bè sang Long Hòa, thay cho phà Bình Khánh. Khi hoàn thành, đây là tuyến kết nối duy nhất giữa trung tâm Sài Gòn với Cần Giờ, rút ngắn thời gian di chuyển.

Rất nhiều lý do đáng để đầu tư vào Vinhomes Green Paradise.

Tiếp đến là đường Rừng Sác xuyên huyện Cần Giờ với 6 làn xe. Ngoài ra còn có tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối giữa Quận 7 và Cần Giờ với tốc độ dự kiến 250km/h đang được nghiên cứu,... Tuy chưa được triển khai nhưng định hướng lâu dài sẽ có. Từ đó nâng cao tiềm năng giá trị đất.

Đầu tư Vinhomes Green Paradise - Cơ hội sinh lời cao

Từ những yếu tố trên, giới chuyên gia đánh giá Vinhomes Green Paradise là một trong những dự án có tiềm năng sinh lời nổi bật trong giai đoạn tới. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc vì những lý do sau:

. Thứ nhất, dư địa tăng giá lớn: Giá bán hiện tại của các sản phẩm căn hộ ở đây, thấp hơn nhiều so với các khu đô thị ven sông, ven biển khác tại TP.HCM. Khi hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối trung tâm hoàn thiện, khả năng tăng giá mạnh là hoàn toàn khả thi, có thể tăng từ 150 - 220% trong 2 - 3 năm tới.

. Thứ hai, tiềm năng khai thác cho thuê và du lịch nghỉ dưỡng: Với lợi thế ven biển, hệ sinh thái tiện ích 5 sao và lượng khách du lịch đến Cần Giờ ngày càng tăng, các loại hình shophouse, biệt thự biển, condotel có thể mang lại lợi suất cho thuê mức hấp dẫn so với nhiều kênh đầu tư khác.

Chính sự kết hợp giữa vị trí, hạ tầng quy hoạch, thương hiệu đã biến Vinhomes Green Paradise trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn, vừa đảm bảo tỷ suất sinh lời cao, vừa là tài sản giá trị bền vững.

Để cập nhật bảng giá các sản phẩm đang mở bán tại Vinhomes Green Paradise, bạn có thể liên hệ trực tiếp qua:

. Phòng kinh doanh: xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. HCM.

. Website: vinhomesgreenparadises.vn

. Hotline: 0909.18.86.18

QT