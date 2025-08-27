Ghi nhận nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 5 của Công ty Điện lực Thanh Hóa

Ngày 27/8, Đoàn công tác do Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Lương Minh Thanh làm trưởng đoàn đã chủ trì cuộc họp đánh giá công tác khắc phục sự cố do bão số 5 (Kajiki) gây ra trên lưới điện của Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa).

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến từ đầu cầu PC Thanh Hóa đến toàn thể các đơn vị trực thuộc.

Trong hai ngày 26-27/8, Đoàn công tác EVNNPC đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, làm việc với PC Thanh Hóa và ghi nhận tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cùng những nỗ lực lớn của đơn vị trong việc sớm khôi phục cấp điện cho khách hàng.

Theo báo cáo của PC Thanh Hóa, cơn bão số 5 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống lưới điện trên địa bàn, điều này đã khiến cho hơn 500 nghìn khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện (chiếm 41,9%). Đặc biệt tại các khu vực ven biển như Nghi Sơn, Quảng Xương, Sầm Sơn, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa và các vùng miền núi như Quan Sơn, Thạch Thành... nơi bị cô lập do lũ cùng một số xã, phường trên toàn địa bàn còn ngập úng. Trước tình hình đó, Công ty đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động chín đơn vị nhà thầu cùng nhân lực, vật tư, thiết bị, đồng thời đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để tập trung khắc phục những khu vực trọng điểm. Công tác khôi phục được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên, nơi nào nước rút và đảm bảo an toàn sẽ nhanh chóng được đóng điện trở lại.

Ông Hoàng Hải - Giám đốc PC Thanh Hóa báo cáo tình hình và tiến độ khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 5.

Để đẩy nhanh tiến độ, PC Thanh Hóa đã thành lập các đội xung kích nội bộ, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ các đơn vị bạn khi có chỉ đạo từ Tổng công ty. Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng ban trực tiếp phân công phụ trách, giám sát và đôn đốc tiến độ tại hiện trường. Đối với những khu vực ngập lụt, bị chia cắt, Công ty đã xây dựng phương án riêng, không loại trừ việc bố trí máy phát dự phòng để phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đảm bảo không gián đoạn cung cấp điện, nhất là trong dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Ông Lương Minh Thanh - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Lương Minh Thanh nhấn mạnh: PC Thanh Hóa cần khẩn trương rà soát, đánh giá chính xác khối lượng thiệt hại; tập trung huy động tối đa nguồn lực, thiết bị, phương tiện và lực lượng xung kích để xử lý kịp thời các khu vực xung yếu. Yêu cầu các Đội Quản lý điện lực khu vực phải bám sát hiện trường, làm việc với tinh thần quyết liệt “cấp điện xong mới nghỉ”, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, đảm bảo đúng quy trình và tuyệt đối an toàn. Mốc thời gian được đặt ra là ngày 30/8/2025, nếu tiến độ không đạt, phải báo cáo kịp thời để Công ty có biện pháp huy động thêm nhân lực và phương tiện. Ngoài ra, đơn vị cần chủ động và linh hoạt trong triển khai, có thể thuê bổ sung phương tiện cẩu, xe gầu tại chỗ hoặc áp dụng biện pháp tạm thời để đẩy nhanh tiến độ khắc phục.

Bên cạnh đó, lãnh đạo EVNNPC cũng lưu ý PC Thanh Hóa hoàn thiện hồ sơ và phương án đầu tư dựa trên khối lượng thực tế, phục vụ công tác quyết toán theo đúng quy định. Đồng thời, rà soát lại quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh, đặc biệt chú trọng đến việc đầu tư xây dựng các trạm biến áp 110kV và các xuất tuyến trung áp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài. Song song với đó, Công đoàn và Đoàn Thanh niên đơn vị cần quan tâm, động viên kịp thời tinh thần người lao động đang trực tiếp tham gia khắc phục sự cố ngoài hiện trường.

Lãnh đạo đơn vị quan tâm, thăm hỏi, động viên lực lượng CBCNV đang tham gia khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 5 ngoài hiện trường.

Hiện đơn vị tiếp tục kiểm tra để khôi phục các đường dây và trạm để cấp lại điện cho hơn 29 nghìn khách hàng trên địa bàn 7/166 xã, phường đang còn bị gián đoạn cung cấp điện (số liệu cập nhật tính đến 15h chiều ngày 27/8/2025).

Với sự chỉ đạo sát sao của EVNNPC cùng quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể PC Thanh Hóa, công tác khắc phục sự cố sau bão số 5 đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Mục tiêu hàng đầu là sớm khôi phục cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ đời sống Nhân dân và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hùng Mạnh (PC Thanh Hóa)