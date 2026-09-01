G20 tập trung thúc đẩy tăng trưởng, ứng phó rủi ro từ xung đột Mỹ-Iran

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 31/8 đã khai mạc tại thành phố Asheville, bang North Carolina của Mỹ, với trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đối mặt nhiều rủi ro, trong đó có tác động từ xung đột Mỹ-Iran và giá năng lượng tăng.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm G20 thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ảnh: UNN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế là ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong khuôn khổ G20 năm nay. Ông cho rằng kinh tế thế giới đang đối mặt với mức nợ cao và tăng trưởng là con đường để giải quyết những sức ép này.

Theo ông Bessent, Mỹ muốn G20 tập trung trở lại mục tiêu ban đầu là thúc đẩy hợp tác nhằm tạo tăng trưởng kinh tế. Washington đã xác định 5 ưu tiên gồm thúc đẩy tăng trưởng, hiện đại hóa các quy định và giám sát tài chính, giải quyết mất cân đối kinh tế toàn cầu, xử lý các thách thức về nợ công và nâng cao hiểu biết tài chính.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Mỹ đưa đại diện khu vực tư nhân tham gia các cuộc thảo luận cùng các nhà hoạch định chính sách G20 nhằm xác định những rào cản đối với tăng trưởng và tìm giải pháp cải cách. Các bên cũng thảo luận việc đơn giản hóa quy định tài chính, giảm những gánh nặng không cần thiết đối với doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm sự ổn định của thị trường.

Một nội dung quan trọng khác là vấn đề nợ công, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Mỹ kêu gọi thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nợ nhanh hơn, minh bạch hơn và có tính dự báo cao hơn.

Một diễn biến đáng chú ý tại hội nghị là sự tham dự trực tiếp của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Đây là lần đầu tiên ông Siluanov trực tiếp tham dự một cuộc họp G20 kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có cuộc gặp song phương với ông Siluanov bên lề hội nghị. Hai bên thảo luận hợp tác tài chính trong khuôn khổ G20; phía Mỹ cho biết cuộc gặp cũng đề cập kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trong khi đó, xung đột giữa Mỹ và Iran được xem là yếu tố phủ bóng lên hội nghị. Các đại biểu thảo luận nguy cơ giá năng lượng tăng làm gia tăng lạm phát và gây sức ép đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời xem xét các biện pháp ứng phó.

Bích Hồng

Nguồn: AFP, NHK, Reuters.