Iran chuẩn bị đưa vào vận hành hệ thống nhiệt hạch hạt nhân đầu tiên do nước này tự phát triển

Ngày 15/11, phát biểu trên truyền hình, ông Mohammad Eslami, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), cho biết nước này dự kiến đưa cơ sở nhiệt hạch hạt nhân đầu tiên vào hoạt động đúng kế hoạch.

Ông Eslami nhấn mạnh dự án là minh chứng cho năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng cạnh tranh của Iran với các quốc gia có trình độ công nghệ tiên tiến. Đây cũng là lò phản ứng tokamak đầu tiên của nước này được phát triển hoàn toàn bằng nguồn lực và năng lực chuyên môn trong nước.

Lò phản ứng sử dụng công nghệ tokamak - hệ thống giam giữ từ trường được thiết kế để kiểm soát plasma ở nhiệt độ cực cao, tạo điều kiện cho phản ứng nhiệt hạch diễn ra. Khác với các lò phản ứng phân hạch hạt nhân truyền thống, vốn tạo ra năng lượng bằng cách phân tách các hạt nhân nguyên tử nặng, công nghệ nhiệt hạch hướng tới việc giải phóng năng lượng thông qua sự kết hợp các hạt nhân nhẹ hơn. Công nghệ này được kỳ vọng có thể cung cấp nguồn năng lượng ít phát thải carbon với quy mô lớn. Tuy nhiên, việc thương mại hóa điện nhiệt hạch vẫn đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật và hiện chưa trở thành nguồn cung cấp điện phổ biến.

Ông Eslami chưa công bố công suất thiết kế, địa điểm xây dựng, chi phí đầu tư hoặc thời điểm dự kiến đưa lò phản ứng vào vận hành. Giới chức Iran cũng nhấn mạnh công nghệ nhiệt hạch là lĩnh vực nghiên cứu khoa học và năng lượng riêng biệt, không đồng nhất với chương trình làm giàu urani của nước này.

Trước đó cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei bác bỏ yêu cầu của Đức về việc Tehran chấm dứt hoạt động làm giàu urani, khẳng định Iran có quyền tiến hành hoạt động này với tư cách là thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Ông Baghaei cũng chỉ trích Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vì những nhận định mà ông cho là “suy đoán thiếu cơ sở kỹ thuật” liên quan đến khả năng Iran xây dựng một cơ sở làm giàu urani mới tại thành phố Isfahan, miền Trung nước này.

Theo ông Baghaei, IAEA đã mất quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel. Tuy nhiên, ông khẳng định Tehran không đình chỉ các nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận thanh sát hạt nhân.

Khi được hỏi về khả năng Iran đáp trả nếu tiếp tục bị tấn công, ông Baghaei tuyên bố Tehran sẽ “không để bất kỳ đòn tấn công nào mà không bị đáp trả”.

Thanh Vân