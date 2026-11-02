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EU: Serbia phải áp đặt trừng phạt Nga nếu muốn gia nhập khối

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Ủy viên phụ trách mở rộng Liên minh châu Âu (EU) Marta Kos cho biết Serbia sẽ phải điều chỉnh chính sách đối ngoại và an ninh theo định hướng của EU, trong đó có việc áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, nếu muốn trở thành thành viên của khối. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Belgrade tiếp tục duy trì quan hệ với Moscow và chưa thể hiện rõ lập trường của chính quyền mới về vấn đề này.

EU: Serbia phải áp đặt trừng phạt Nga nếu muốn gia nhập khối

Ủy viên phụ trách mở rộng Liên minh châu Âu (EU) Marta Kos cho biết Serbia sẽ phải điều chỉnh chính sách đối ngoại và an ninh theo định hướng của EU, trong đó có việc áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, nếu muốn trở thành thành viên của khối. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Belgrade tiếp tục duy trì quan hệ với Moscow và chưa thể hiện rõ lập trường của chính quyền mới về vấn đề này.

EU: Serbia phải áp đặt trừng phạt Nga nếu muốn gia nhập khối

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TVP World của Ba Lan ngày 1/11, bà Marta Kos nhấn mạnh EU yêu cầu các quốc gia ứng cử viên phải có sự thống nhất chiến lược với khối trong quá trình đánh giá trước khi gia nhập. Theo bà, một quốc gia khó có thể trở thành thành viên EU nếu không điều chỉnh chính sách đối ngoại và an ninh phù hợp với lập trường chung, đặc biệt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine và các biện pháp nhằm vào Nga.

Tuy nhiên, bà Kos cho biết EU chưa bắt đầu thảo luận với chính phủ mới của Serbia về vấn đề này. Trước hết, Belgrade cần thành lập chính phủ mới, sau đó hai bên mới xem xét khả năng thúc đẩy tiến trình hội nhập.

Lập trường của chính quyền Serbia sắp tới về các biện pháp trừng phạt Nga hiện chưa được xác định rõ. Một số đại diện phong trào Danh sách Sinh viên, lực lượng được bài báo đề cập là giành 52,5% số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn, từng bày tỏ coi trọng quan hệ lịch sử với Moscow. Ứng cử viên hàng đầu của phong trào, ông Ilija Srdanovic, cũng cho rằng chính sách đối ngoại cần do người dân Serbia quyết định.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ hy vọng Nga và Serbia sẽ tiếp tục duy trì quan hệ cùng có lợi dưới sự lãnh đạo mới của Belgrade. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích những nỗ lực của EU nhằm thúc đẩy Serbia thay đổi chính sách đối với Moscow, đồng thời cảnh báo việc hạn chế quan hệ kinh tế với Nga có thể ảnh hưởng đến lợi ích năng lượng và thương mại của Serbia.

Kể từ tháng 2/2022, EU đã thông qua 22 gói trừng phạt nhằm vào Nga. Serbia đến nay vẫn không tham gia các biện pháp này, dù đang theo đuổi tiến trình gia nhập EU.

Lê Hà.

Từ khóa:

#Serbia #Nga #Chính sách #Người phát ngôn bộ ngoại giao #Đối ngoại #Liên minh châu âu #Chính quyền

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