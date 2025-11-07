eSim là gì? eSIM có dùng được 4G, 5G không? Nên mua eSIM data nào?

Từ khi ra mắt, eSIM đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích từ người dùng công nghệ. Bởi loại SIM này sở hữu vô vàn ưu điểm vượt trội và đem đến nhiều lợi ích, trải nghiệm tích cực. Cùng khám phá những thông tin thú vị xung quanh eSIM trong bài viết ngày hôm nay nhé!

eSIM là gì?

eSIM (Embedded SIM) là một loại SIM điện tử được tích hợp trực tiếp vào bảng mạch của thiết bị trong quá trình sản xuất và có các chức năng đủ để thay thế cho một chiếc SIM thường nhưng với kích thước nhỏ hơn (cao khoảng 6mm, dài 5mm, độ dày 0.67mm).

eSIM có dùng được 4G, 5G không?

Câu trả lời là có. Hiện tại eSIM đã được sử dụng trong rất nhiều các loại thiết bị di động khác nhau như: điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, máy tính bảng... và có thể kết nối với tất cả các mạng di động.

Khi sử dụng eSIM bạn hoàn toàn có thể đăng ký và sử dụng mạng di động 4G/5G như SIM vật lí thông thường.

Hiện nay các nhà mạng đã tiến hành thử nghiệm phủ sóng mạng 5G tại một vài khu vực. Người dùng eSIM trong các khu vực này hoàn toàn có thể kết nối mạng 5G nếu đã đăng ký gói cước và thiết bị có hỗ trợ.

eSIM Saymee - Nhà mạng cho giới trẻ với nhiều ưu đãi

Từ khi ra mắt cho đến nay, Saymee luôn mong muốn đồng hành cùng giới trẻ đặc biệt là Gen Z trên con đường khẳng định “chất tôi” của riêng mình. eSIM Saymee - một sản phẩm đột phá với nhiều ưu đãi vượt trội. Bạn có thể tìm hiểu thêm về nhà mạng Saymee tại website: https://saymee.vn

Ưu đãi data khủng

Sở hữu eSIM Saymee chỉ với cước phí hơn 2K/ngày bạn có thể nhận ưu đãi siêu khủng lên tới 7GB/ngày (210GB/tháng)!

Với tốc độ mạng nhanh chóng và ổn định trên hạ tầng hiện địa của MobiFone, bạn có thể thả ga trải nghiệm các dịch vụ trực tuyến mà không lo gặp phải bất kỳ sự gián đoạn nào. Không chỉ thế, một số gói cước của Saymee còn tặng kèm thêm ưu đãi siêu “hời” như:

Miễn phí từ 30 - 50 phút gọi ngoại mạng và miễn phí toàn bộ các cuộc gọi nội mạng Saymee, MobiFone < 10 phút.

Thoải mái chọn số SIM đẹp, số yêu thích, số theo năm sinh hoàn toàn miễn phí.

Cùng tham khảo ngay các gói cước Saymee đang có ưu đãi hấp dẫn nhất hiện nay nhé!

Gói cước Trót Yêu - ME70 - 70K/tháng: 30GB/tháng (1GB/ngày) để thoải mái học tập, giải trí hay truy cập MXH Facebook, TikTok,...

Gói cước See Tình - ME90 - 90K/tháng: 30GB/tháng (1GB/ngày), 30 phút gọi ngoại mạng và được miễn phí toàn bộ các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút

Gói cước MEON - 90K/tháng: 30GB/tháng (1GB/ngày), free data truy cập 2 ứng dụng hot TikTok và Youtube

Gói cước Tri Kỷ - ME120 - 120k/tháng: Đây được coi là phiên bản nâng cấp của gói ME90. Với dung lượng data ưu đãi lên đến 45GB/tháng (1,5GB/ngày), kèm ưu đãi thoại sử dụng miễn phí toàn bộ các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và có thêm 50 phút gọi ngoại mạng.

Gói Ưng quá chừng - BIGME - 125k/tháng: BIGME là gói cước cung cấp lượng data lên tới 7GB/ngày (210GB/tháng), được “thiết kế” dành riêng cho các bạn trẻ yêu thích lướt mạng xã hội, xem phim, học tập...

Bạn có thể đặt mua SIM data Saymee tại đây: https://saymee.vn/sim-data

Không giới hạn data cho mạng xã hội hot

Khi đã sở hữu cho mình một chiếc eSIM Saymee và đăng ký một trong những gói cước nền bao gồm MEON, ME70, ME90, ME120, BIGME, bạn còn được “bonus” thêm menu các gói cước Topping, cho phép truy cập không giới hạn các app hot gồm Facebook, TikTok, Youtube và Netflix với cước phí siêu tiết kiệm chỉ 10K/tháng.

Đổi voucher miễn phí

Là nhà mạng "đa-zi-năng” dành cho Gen Z, Saymee cũng rất am hiểu xu hướng ăn chơi và mua sắm của giới trẻ hiện nay. Do đó, Saymee đã “nằm vùng” ở những địa điểm giải trí hàng đầu và “thiết kế” rất nhiều voucher sang-xịn-mịn thông qua chương trình “Tích điểm nuôi mascot” và “Ưu đãi đổi điểm” chỉ có tại ứng dụng Saymee thôi đó nha!

Học và thi tiếng Anh miễn phí

Tại Việt Nam, việc sở hữu chứng chỉ IELTS hay TOEIC từ sớm đem lại rất nhiều lợi ích và mở ra những cơ hội mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để tham gia các khóa học tiếng anh tại các trung tâm Anh ngữ.

Thấu hiểu được điều này, nhà mạng Saymee đã hợp tác với MobiEdu cho ra mắt chương trình học IELTS/TOEIC siêu bài bản lại hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng Saymee. Với chương trình này, học viên có thể tham gia các khóa học IELTS/TOEIC trực tuyến chất lượng cao mọi lúc mọi nơi, với chi phí 0 đồng khi sở hữu eSIM/SIM Saymee.