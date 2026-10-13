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Elon Musk- Nhà tài trợ lớn nhất cho bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã quyên góp 276 triệu USD cho các tổ chức ủng hộ đảng Cộng hòa trong quý III/2026, nâng tổng số tiền đóng góp từ đầu năm lên 366 triệu USD và trở thành nhà tài trợ lớn nhất được ghi nhận trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm nay.

Elon Musk- Nhà tài trợ lớn nhất cho bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã quyên góp 276 triệu USD cho các tổ chức ủng hộ đảng Cộng hòa trong quý III/2026, nâng tổng số tiền đóng góp từ đầu năm lên 366 triệu USD và trở thành nhà tài trợ lớn nhất được ghi nhận trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm nay.

Elon Musk- Nhà tài trợ lớn nhất cho bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ

Được biết, các khoản đóng góp được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức chính trị.

Trong quý III, ông Musk đã quyên góp 158 triệu USD cho Quỹ Lãnh đạo Thượng viện, siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) hỗ trợ các ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa, và 20 triệu USD cho Quỹ Lãnh đạo Quốc hội, tổ chức hỗ trợ các ứng cử viên Hạ viện của đảng này.

America PAC, tổ chức do ông Musk thành lập trong kỳ bầu cử năm 2024, cũng nhận được hơn 76 triệu USD từ tỷ phú này trong năm nay. Ngoài ra, ông đóng góp 10 triệu USD cho Lone Star Liberty PAC, tổ chức ủng hộ Ken Paxton, ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa tại bang Texas; 10 triệu USD cho Hiệp hội Thống đốc đảng Cộng hòa và 2 triệu USD cho Hiệp hội Tổng chưởng lý đảng Cộng hòa.

Người phát ngôn của America PAC, cho biết các khoản đóng góp giúp bộ máy vận động của đảng Cộng hòa truyền tải thông điệp và hỗ trợ các ứng cử viên trong cuộc bầu cử.

Như vậy với tổng số tiền đóng góp được ghi nhận, ông Musk hiện là nhà tài trợ lớn nhất trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Động thái này cho thấy tỷ phú công nghệ tiếp tục tham gia sâu vào hoạt động chính trị Mỹ, dù trước đó từng tuyên bố sẽ giảm đáng kể chi tiêu cho các chiến dịch chính trị.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ ngày 12/10 nhận định lịch trình công du dồn dập của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng này phản ánh một sự tính toán thận trọng trong bối cảnh đảng Cộng hòa chuẩn bị đối mặt với những tổn thất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo đó, ông Trump tự phê duyệt danh sách các địa điểm sẽ đến thăm mỗi tuần. Tuần này, ông Trump dự kiến tới thành phố Youngstown, bang Ohio, nơi đảng Cộng hòa dưới thời ông đã đạt được những bước tiến đáng kể; Wasilla, bang Alaska, một thành trì của đảng Cộng hòa ở phía Bắc thành phố Anchorage và các khu vực có tư tưởng bảo thủ mạnh mẽ tại Bullhead City, bang Arizona, và Kalispell, bang Montana.

Được biết, việc tới những khu vực có đông cử tri Cộng hòa như Bullhead City, hoặc các bang có truyền thống ủng hộ mạnh mẽ đảng này gần như chắc chắn sẽ giúp ông thu hút đám đông thân thiện, đồng thời khiến giới báo chí tích cực đưa tin.

Thu Uyên

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