Elon Musk có thể là vũ khí bí mật của đảng Dân chủ Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026

Khiến đảng Dân chủ khó chịu, Elon Musk đã trở thành nhân vật nổi bật trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Giám đốc điều hành Tesla đã đi đầu trong các nỗ lực cắt giảm thâm hụt ít nhất 1 nghìn tỷ đô la, tổ chức các cuộc họp riêng trên Đồi Capitol và thậm chí tham dự các cuộc họp nội các.

Tuy nhiên, ảnh hưởng ngày càng tăng của Musk ở Washington có thể trở thành yếu tố trung tâm cho sự trỗi dậy của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Trong những tuần gần đây, tỷ lệ ủng hộ Musk đã giảm mạnh. Một cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Harvard và Harris thực hiện, khảo sát 2.746 cử tri cho thấy 49% số người được hỏi có quan điểm không đồng tình với Musk, so với chỉ 39% ủng hộ ông. Đây là sự sụt giảm mạnh so với tháng 2.

Tương tự như vậy, một cuộc thăm dò của YouGov/Economist, được tiến hành từ ngày 5 đến ngày 8/4 trong số 1.563 cử tri đã đăng ký, cho thấy mức độ ủng hộ Musk đã giảm từ 44%vào tháng 1 xuống còn 40%. Trong khi đó, 54% cử tri có quan điểm không ủng hộ ông, tăng từ 48% vào tháng 1.

Kể từ khi gia nhập chính quyền Donald Trump, Elon Musk đã tích cực thúc đẩy các chính sách nhằm cắt giảm chi tiêu của chính phủ, bãi bỏ các quy định và giảm biên chế lực lượng lao động liên bang, tất cả đều trong vai trò là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE). Những nỗ lực này đã gây ra một loạt các thách thức pháp lý và phản ứng dữ dội của công chúng.

Chỉ tuần trước, hàng ngàn người đã tụ tập trong một loạt các cuộc biểu tình “Hands Off!” toàn cầu, bày tỏ sự phẫn nộ trước những nỗ lực của Musk nhằm phá hoại các cơ quan liên bang và cắt giảm lực lượng lao động liên bang. Hàng trăm cuộc biểu tình “Tesla Takedown” cũng đã diễn ra, kêu gọi mọi người bán xe Tesla và cổ phiếu của công ty để phản đối Musk. Vào tháng 3, giá trị thị trường của công ty đã giảm 4%.

Ảnh hưởng chính trị của Musk cũng bị lung lay bởi thất bại của Brad Schimel, ứng cử viên tư pháp được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn, người đã thua Susan Crawford với tỷ lệ cách biệt 9 điểm ở Wisconsin, mặc dù Musk đã đổ hàng triệu đô la để ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa. Kể từ đó, các nhà phân tích chính trị và chiến lược gia của đảng Cộng hòa đã chỉ ra hình ảnh ngày càng phân cực của Musk là yếu tố chính dẫn đến thất bại.

Chiến lược gia đảng Dân chủ Doug Gordon cho biết: “Rõ ràng là nỗ lực cắt giảm An sinh xã hội, Medicare và Medicaid của ông ta không được đa số cử tri ủng hộ”.

Để đáp lại, một nhóm gồm 77 thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện, do Chủ tịch Nhóm cấp tiến Quốc hội Greg Casar dẫn đầu, đang phát động một chiến dịch buộc Musk phải từ chức khỏi vị trí tại DOGE trước ngày 30/5 với lý do “vì lợi ích của đất nước”.

Trong bối cảnh mức độ ủng hộ Musk giảm sút, đảng Dân chủ đang bắt đầu nhìn thấy con đường phục hồi trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

Chuyên gia thăm dò ý kiến ​​Adam Carlson cho rằng đảng Dân chủ có thể áp dụng chiến lược tương tự như chiến lược mà đảng Cộng hòa đã sử dụng vào năm 2010, khi họ nhắm vào Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người có tỷ lệ ủng hộ thấp khiến bà trở thành mục tiêu hiệu quả hơn so với Tổng thống Barack Obama.

Carlson lập luận rằng Musk, giống như Pelosi vào thời điểm đó, có thể trở thành biểu tượng mạnh mẽ cho phe đối lập của đảng Dân chủ, đặc biệt nếu sự ủng hộ của ông tiếp tục giảm.

“Musk có thể đóng vai trò là vũ khí mạnh mẽ cho đảng Dân chủ, đặc biệt là trong các cuộc đua sít sao tại Hạ viện, Thượng viện và cấp tiểu bang”, Carlson cho biết. “Như chúng ta đã thấy ở Wisconsin tuần trước, Musk có sức ảnh hưởng lớn đến mức chỉ cần nghĩ đến ông ấy cũng đủ”.

Thomas Gift, phó giáo sư khoa học chính trị và giám đốc Trung tâm Chính trị Mỹ tại University College London cho biết: "Elon Musk chắc chắn sẽ là một mục tiêu chính trị trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Thực tế là DOGE đang giảm dần sự phổ biến và nhiều cử tri phẫn nộ khi Musk cố gắng mua chuộc các cuộc bầu cử bằng sự giàu có của mình, sẽ đóng vai trò như chất xúc tác cho đảng Dân chủ."

Elliott Morris từ ABC News cho biết: “Musk thực sự mang lại cho đảng Dân chủ một lợi thế trong chiến dịch tranh cử vì ông ta ngày càng mất lòng dân và sự giàu có của ông ta là điều không tưởng đối với hầu hết người Mỹ”.

Chiến lược gia Dân chủ Christy Setzer coi Musk là biểu tượng để đảng Dân chủ chống lại, đặc biệt nếu họ liên kết ông trực tiếp với Donald Trump, coi cả hai là mối đe dọa thống nhất.

Setzer cho biết: “Có một lợi ích rõ ràng và hiển nhiên khi theo đuổi Musk - hãy hỏi cử tri Wisconsin, những người đã thẳng tay loại ông ta khỏi cuộc chơi vào tuần trước”.

Trong cuộc bầu cử Tòa án Tối cao gần đây của Wisconsin, đảng Dân chủ đã đóng khung chiến thắng của họ như một sự phủ nhận Musk. Sau thành công của họ, Chủ tịch Ken Martin đã đưa ra một tuyên bố chỉ trích cả Donald Trump và Musk vì đã làm suy yếu các chương trình xã hội quan trọng như An sinh xã hội, Medicaid và Medicare. Ông cũng đổ lỗi cho các chính sách kinh tế của họ, đặc biệt là thuế quan “Ngày giải phóng” làm xói mòn lòng tin của người tiêu dùng và làm gia tăng nỗi sợ suy thoái.

Trong một tập podcast gần đây của Hacks On Tap, cựu cố vấn thời Obama David Axelrod đã mô tả cuộc bầu cử Wisconsin gần đây là “cuộc trưng cầu dân ý về Elon Musk”, chứ không phải Donald Trump. Tuy nhiên, Gift cảnh báo trong khi sự suy giảm mức độ phổ biến của Musk và DOGE có thể tiếp thêm sức mạnh cho cơ sở của đảng Dân chủ, đảng này vẫn cần một chương trình nghị sự hấp dẫn và tích cực để đạt được những bước tiến đáng kể.

"Đảng Dân chủ vẫn cần một thông điệp tích cực về những gì họ đại diện. Giống như trong cuộc bầu cử tháng 11, chỉ cần chạy đua với Trump hoặc Musk sẽ không đủ để đảng Dân chủ đạt được những thành quả như họ hy vọng ở Hạ viện và Thượng viện vào năm 2026."

Về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nếu đảng Dân chủ muốn sử dụng sự mất lòng tin của những nhân vật như Musk vào chiến dịch của mình, họ phải liên kết hình ảnh tiêu cực đó trực tiếp với Tổng thống Donald Trump.

Bằng cách đó, họ có thể lợi dụng sự không thích Musk của công chúng để làm suy yếu sự ủng hộ của Tổng thống.

TD (theo Newsweek)