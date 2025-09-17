Duy trì vườn mẫu sinh thái ở thôn nông thôn mới kiểu mẫu

“Vườn mẫu” là một chỉ tiêu thuộc tiêu chí “Sản xuất, nâng cao thu nhập” cho người dân ở thôn và xã NTM nâng cao và kiểu mẫu. Trước thời điểm sáp nhập vào phường mới, xã Đông Tiến cũ đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó thôn Hiệp Khởi là thôn NTM kiểu mẫu điển hình. Tại thôn, khu vườn sản xuất của bà Lê Thị Hằng được lựa chọn làm vườn mẫu, đến nay vẫn phát triển, tạo điểm nhấn cho không gian xanh làng quê.

Bà Lê Thị Hằng giới thiệu về khu vườn mẫu của gia đình mình.

Ven con đường trục thôn Hiệp Khởi được thảm nhựa kiên cố, ngôi nhà mái Thái khang trang của gia đình bà Lê Thị Hằng được xây cất hài hòa với khu vườn và cảnh quan xung quanh. Ngay phía sau cánh cổng ngõ hiện đại, khách thăm đã ấn tượng với những hàng cây hoa, những chậu cây cảnh tầm thấp bài trí dọc hai bên ngõ vào đến tận hè nhà. Dọc hai bên sân nhà và tường bao được gia chủ trồng cau lùn, vừa có nguồn thu lại tạo được cảnh quan thơ mộng.

Có diện tích vườn chỉ hơn 500m2, chủ vườn đã biết lựa chọn những cây trồng phù hợp, không để tình trạng cây cao che rợp bóng. Rồi bà tìm hiểu, phát triển cây ổi ruby ruột hồng hạt lép, được cắt tỉa thường xuyên để khống chế chiều cao ngang ngực người lớn. Phần diện tích còn lại chủ yếu được gia đình trồng cây cảnh và hoa thời vụ để cung cấp cho nhu cầu thị trường. Những đợt cao điểm gần tết nguyên đán có năm bà “trúng” với 500 chậu hoa thược dược, thu nhập hàng chục triệu đồng.

Ở đây, từng khe đất sát móng nhà cũng được phủ xanh bởi cây cảnh nhỏ. Những diện tích tường bao quanh sân nhà cũng là nơi đặt các cây trong chậu. Phần sân sát hiên nhà cũng là nơi các cây ăn quả, cây cảnh phát triển trong các chậu bê tông lớn nhỏ. Dường như mọi diện tích đều được tận dụng tối ưu để phát triển các loại cây.

Theo bà Hằng, hơn sào đất vườn nhà trước đây cây cối rậm rạp, có cả ao tù nên gần như không có nguồn thu đáng kể. Từ khi xã Đông Tiến (cũ) XDNTM nâng cao, rồi thôn Hiệp Khởi XDNTM kiểu mẫu, bà được vận động xây dựng vườn mẫu để giúp địa phương bảo đảm tiêu chí.

“Vốn là cán bộ xã, đồng thời là Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại xã, tôi đã đi đầu nhằm tạo hiệu ứng cho những chủ vườn khác. Năm 2020 gia đình quyết tâm đầu tư quy hoạch lại khu vườn, mua đất san lấp ao tù, xây dựng tường bao. Đến năm 2021 thì tôi tiếp tục đầu tư tôn cao vườn, xây dựng hệ thống thoát nước bài bản, thi công đường nội bộ trong vườn", bà Hằng chia sẻ.

Không lớn như khu trang trại, không rộng bằng những mô hình kinh tế tổng hợp ở nhiều nơi, song việc áp dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất được bà chú trọng. Hệ thống tưới tự động được lắp đặt, dẫn nguồn nước đến cung cấp từng gốc cây, lại hạn chế được công lao động. Cây trồng cũng được lựa chọn bón phân hữu cơ, áp dụng các biện pháp canh tác an toàn, thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe.

Theo hạch toán từ bà Hằng, mỗi năm, lợi nhuận thu về từ khu vườn từ 40 đến 50 triệu đồng. Quan trọng hơn là tạo được không gian xanh mát cho môi trường sống. Hàng ngày, bà cùng chồng là quân nhân nghỉ hưu vẫn quanh quẩn lao động trong vườn như là hình thức thư giãn. Các con bà du học và định cư ở Cộng hòa Liên bang Đức có thể chu cấp, song ông bà vẫn hăng say lao động, coi làm vườn như cách để duy trì sức khỏe, lại có thu nhập. Từ nhiều năm qua, nơi đây được phủ màu xanh cây lá, quy hoạch trồng cây hài hòa, tạo thành khu vườn sinh thái, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho làng quê NTM kiểu mẫu. Nhiều người làm vườn trong xã, trong vùng cũng đến học tập, được bà chia sẻ kinh nghiệm để cùng khai thác thành công quỹ đất trong các khu dân cư.

