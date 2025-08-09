Duy trì các mô hình học tập sau sắp xếp đơn vị hành chính

Mặc dù có nhiều thay đổi về địa giới hành chính, hội khuyến học (HKH) cơ sở cũng đang trong giai đoạn kiện toàn, thế nhưng với sự chủ động của HKH tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là các chi HKH, hoạt động xây dựng các mô hình học tập như mô hình “Công dân học tập” (CDHT), “Gia đình học tập” (GĐHT), “Dòng họ học tập” (DHHT), “Cộng đồng học tập” (CĐHT), “Đơn vị học tập” (ĐVHT) vẫn được duy trì hiệu quả ở các xã, phường sau sáp nhập.

Đại diện Chi HKH, Ban Công tác mặt trận phố Phú Quý, phường Quảng Phú trao thưởng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025.

Đóng góp vào thành công trong xây dựng các mô hình học tập ở các địa phương không thể không nhắc đến vai trò nòng cốt của HKH các cấp. Thực tế đã minh chứng, để việc xây dựng các mô hình học tập đạt hiệu quả, ngoài công tác tuyên truyền, vận động, HKH các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các đơn vị liên quan bình xét, đánh giá, công nhận các danh hiệu GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT gắn với bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” và thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đặc biệt, từ khi Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, HKH tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội về mục tiêu, ý nghĩa của phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng.

Từ mục tiêu hành động cùng vai trò của tổ chức HKH, trước những đổi mới quan trọng khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là khi HKH cấp xã, phường chưa được kiện toàn, các chi HKH, ban khuyến học dòng họ ở các địa phương đã chủ động triển khai hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài và xây dựng các mô hình học tập. So với các mô hình như GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT, mô hình CDHT ra đời muộn hơn và có nhiều điểm mới. Tuy nhiên, để không gián đoạn quá trình xây dựng mô hình này trong giai đoạn đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các chi HKH ở các khu dân cư, tổ dân phố, làng bản đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền; vận động tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia mô hình và tích cực thực hiện các tiêu chí để trở thành những CDHT theo yêu cầu đặt ra tại Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Bùi Ngọc Quy, Chi hội trưởng Chi HKH phố Phú Quý, phường Quảng Tâm trước đây, nay là phường Quảng Phú, cho biết: “Quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không ảnh hưởng và tác động lớn đến hoạt động khuyến học, khuyến tài và việc xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn phố. Chi HKH phố vẫn bám sát địa bàn phụ trách như lâu nay để tuyên truyền, vận động mỗi tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện hiệu quả các mô hình học tập trong đó có mô hình CDHT”.

Tại các địa phương khác trong tỉnh như xã Tống Sơn, xã Hoa Lộc, xã Hoằng Hóa, phường Đông Tiến, phường Bỉm Sơn... với sự vào cuộc trực tiếp của các chi HKH ở các khu dân cư cùng sự quan tâm chỉ đạo của HKH tỉnh, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương các mô hình CDHT, GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT vẫn được duy trì hiệu quả.

Theo đại diện HKH tỉnh, sau hơn 1 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuy HKH cấp xã chưa được kiện toàn, thành lập, song từ hướng dẫn, chỉ đạo của HKH tỉnh, của cấp ủy, chính quyền địa phương trước khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, đến nay phong trào khuyến học, khuyến tài, các mô hình học tập ở các địa phương vẫn được triển khai và duy trì hiệu quả từ nơi thuận lợi đến vùng khó khăn. Đặc biệt, qua công tác tuyên truyền, vận động mỗi thành viên trong GĐHT đều nhận thức đúng về việc học, có khát vọng, quyết tâm chiếm lĩnh tri thức bằng ý chí, nghị lực để lập thân, lập nghiệp và cống hiến cho quê hương, đất nước. Các DHHT duy trì ban khuyến học với nhiều hoạt động hiệu quả, nền nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho con cháu trong độ tuổi đi học được đến trường, được chăm sóc, giáo dục để trở thành những con ngoan, trò giỏi. Các đơn vị, CĐHT không ngừng triển khai kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm với nhiều giải pháp nhằm duy trì hiệu quả các tiêu chí đơn vị, CĐHT...

Theo thống kê của HKH tỉnh, toàn tỉnh hiện có 928.031/956.972 gia đình ở 166 xã, phường đăng ký xây dựng GĐHT, đạt tỷ lệ 96,98%; 10.374/11.149 dòng họ đăng ký xây dựng DHHT, đạt tỷ lệ 93,05%; 4.393 cộng đồng (cấp thôn, bản, tổ dân phố) đăng ký xây dựng CĐHT, đạt tỷ lệ 100%. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng mô hình CDHT, tại 166 xã, phường trong toàn tỉnh đã có 1.607.504/2.521.318 công dân đăng ký xây dựng CDHT, đạt tỷ lệ 63,76%. Đây là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng XHHT từ cơ sở theo chủ trương của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Bài và ảnh: Phong Sắc