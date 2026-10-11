Đức tiếp tục thúc đẩy EU trừng phạt Nga bất chấp thỏa thuận dầu diesel với Mỹ

Đức khẳng định sẽ phối hợp với các đối tác châu Âu thúc đẩy các biện pháp mới nhằm vào Nga, bất chấp thỏa thuận giữa Moscow và Washington về cung cấp dầu diesel. Trong khi đó, Anh tái khẳng định đoàn kết với Ukraine và cam kết duy trì sức ép đối với Nga.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Stefan Kornelius ngày 10/10 tuyên bố Berlin vẫn kiên định với chính sách hiện nay và đang phối hợp với các đối tác châu Âu xây dựng các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Ông nhấn mạnh Đức tiếp tục ủng hộ Ukraine trong nỗ lực tự vệ, đồng thời khẳng định các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình vẫn được duy trì.

Nga đã hứng chịu nhiều đợt trừng phạt của Mỹ và các đối tác kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

Tuyên bố của Đức được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho biết Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và thế giới, sau cuộc hội đàm giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điện Kremlin cũng xác nhận Moscow tái khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ và toàn cầu.

Thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị bước vào các cuộc bầu cử quan trọng, khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đối mặt nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội do cử tri ngày càng bất bình trước chi phí sinh hoạt gia tăng.

Cũng trong ngày 10/10, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với Kiev sau những bất đồng giữa nhà lãnh đạo Ukraine và Tổng thống Trump liên quan đến thỏa thuận dầu diesel với Nga.

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sức ép đối với Nga. Ông Burnham khẳng định Anh sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp hiện hành và triển khai thêm hành động nhằm hạn chế năng lực quân sự của Moscow, trên cơ sở các biện pháp mới được London công bố trong tuần này. Hai bên nhất trí gặp trực tiếp trong những ngày tới.

Thanh Vân