Đức phê duyệt gần 930 triệu USD xuất khẩu vũ khí sang Israel

Tạp chí Der Spiegel vừa đưa tin Chính phủ Đức đã phê duyệt các giấy phép xuất khẩu thiết bị quân sự sang Israel trị giá gần 800 triệu euro (930 triệu USD) trong 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh xung đột tại Dải Gaza tiếp diễn. Con số này cao hơn 4 lần tổng mức được phê duyệt cho Israel trong cả năm 2025.

Đức phê duyệt gần 930 triệu USD xuất khẩu vũ khí sang Israel trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Getty Images.

Số liệu trên được Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức công bố trong văn bản trả lời chất vấn của đảng Cánh tả đối lập. Theo đó, phần lớn giá trị xuất khẩu được phê duyệt trong nửa đầu năm nay tập trung vào các dự án quốc phòng quy mô lớn. Riêng trong quý II, Berlin cấp phép xuất khẩu lượng trang thiết bị quân sự trị giá 735,8 triệu Euro, trong đó khoảng 67% dành cho một dự án hải quân.

Bên cạnh đó, khoảng 21% số giấy phép được cấp dành cho các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp Đức và Israel. Berlin đánh giá những dự án này có ý nghĩa chiến lược đối với lực lượng vũ trang Đức. Phần còn lại bao gồm các trang thiết bị quân sự như vũ khí bộ binh, đạn dược, chất nổ và phương tiện bay không người lái.

Động thái trên diễn ra sau khi chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz dỡ bỏ một phần hạn chế đối với xuất khẩu vũ khí sang Israel từ ngày 24/11/2025.

Trước đó, Berlin đình chỉ xuất khẩu những loại vũ khí có khả năng được sử dụng tại Gaza từ ngày 8/8/2025, sau khi Israel quyết định mở rộng chiến dịch quân sự tại dải đất này. Tuy nhiên, biện pháp hạn chế chỉ kéo dài khoảng ba tháng rưỡi.

Đảng đối lập Die Linke cùng ngày 2/9 đã lên tiếng chỉ trích. Người phát ngôn đảng nảy, bà Lea Reisner, cáo buộc Chính phủ Đức áp dụng “tiêu chuẩn kép không giới hạn”, đồng thời kêu gọi Berlin lập tức và toàn diện chấm dứt xuất khẩu vũ khí sang Israel.

Được biết, Đức từng phê duyệt 327 triệu euro xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự sang Israel trong năm 2023, 161,1 triệu euro năm 2024 và 260 triệu euro năm 2025. Riêng năm 2023, giá trị xuất khẩu vũ khí của Đức sang Israel đã tăng gấp 10 lần so với năm trước đó.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.