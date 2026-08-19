Đức khai trương trung tâm an ninh máy bay không người lái mới giữa lo ngại về các mối đe dọa

Đức ngày 18/8 đã khai trương một trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ an ninh máy bay không người lái (UAV) tại bang Saxony-Anhalt, trong bối cảnh nước này tăng cường các biện pháp bảo vệ sân bay, sự kiện lớn và cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ từ các thiết bị bay không được phép.

Đức khai trương một trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ an ninh UAV trong bối cảnh nước này tăng cường các biện pháp bảo vệ sân bay. Ảnh: DPA.

Trung tâm Công nghệ An ninh Máy bay không người lái ở Cochstedt, là một phần của Trung tâm Hàng không vũ trụ Đức (DLR). Cơ sở này sẽ nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các công nghệ nhằm phát hiện, nhận dạng và vô hiệu hóa những UAV không được phép hoạt động xung quanh sân bay, các sự kiện lớn và khu vực an ninh.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt cho biết Đức đang phối hợp với DLR xây dựng một cơ sở được đánh giá là độc đáo trên toàn quốc, nơi các công nghệ mới phục vụ an ninh trước UAV được nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm trong điều kiện thực tế. Ông mô tả mối đe dọa từ UAV là một phần của “cuộc chiến trong bóng tối của thế kỷ XXI”.

Trung tâm mới kế thừa hoạt động của Trung tâm Thử nghiệm quốc gia về hệ thống bay không người lái tại Cochstedt. Tại đây, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm công nghệ UAV trong những điều kiện sát với thực tế. DLR cũng triển khai nghiên cứu về UAV tại nhiều địa điểm khác trên khắp nước Đức.

Việc khai trương trung tâm diễn ra trong bối cảnh Đức ngày càng quan ngại về nguy cơ UAV gây ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay và các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Đầu tháng 8, một UAV mang theo chất nổ được phát hiện gần đường băng sân bay Leipzig, cách Cochstedt khoảng 100 km về phía Đông Nam. Đây là một trong những trung tâm vận chuyển hàng hóa hàng không lớn nhất châu Âu và cũng được sử dụng cho các hoạt động hậu cần của NATO.

Hiện các sân bay Đức và một số khu vực nhạy cảm đã được trang bị hệ thống phát hiện, ngăn chặn UAV. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Dobrindt, tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ UAV đòi hỏi các biện pháp phòng vệ cũng phải liên tục được điều chỉnh.

Ông cảnh báo không thể duy trì năng lực phát hiện và phòng vệ UAV liên tục dọc hàng chục nghìn km hàng rào bảo vệ. Theo ông, Đức cũng không nên kỳ vọng có thể đạt được mức độ an ninh tuyệt đối 100%.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews, AP