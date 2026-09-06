Đưa vào vận hành nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc từ 2027

Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030,”áp dụng với các đơn vị tham gia hệ thống cấp cứu ngoại viện từ Trung ương đến địa phương, bao gồm khu vực công lập và ngoài công lập.

Theo Quyết định số 1515/QĐ-TTg, ngày 10/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030,” Việt Nam đặt mục tiêu tổng quát: Xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại đảm bảo tiếp nhận, xử lý và điều phối cấp cứu kịp thời; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu của người dân và tăng cường phối hợp liên ngành giữa các lực lượng tham gia cấp cứu, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tàn tật do tai nạn, thương tích và các tình trạng cấp cứu.

Đề án áp dụng với các đơn vị tham gia hệ thống cấp cứu ngoại viện từ Trung ương đến địa phương, bao gồm cả khu vực công lập và ngoài công lập, các lực lượng có liên quan đến hoạt động tiếp nhận, điều phối, vận chuyển, xử trí cấp cứu ngoại viện; Các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/dua-vao-van-hanh-nen-tang-quan-ly-cap-cuu-ngoai-vien-toan-quoc-tu-nam-2027-post1134473.vnp​