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Nâng cao năng lực bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp

Hoàng Mai
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/9, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Ứng dụng, Chuyển giao Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị “Nâng cao năng lực bảo đảm an toàn bức xạ hạt nhân trong lĩnh vực y tế và công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Nâng cao năng lực bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp

Ngày 25/9, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Ứng dụng, Chuyển giao Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị “Nâng cao năng lực bảo đảm an toàn bức xạ hạt nhân trong lĩnh vực y tế và công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Nâng cao năng lực bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của 90 đại biểu đại diện các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong lĩnh vực y tế và các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật, trao đổi về những quy định mới liên quan trực tiếp đến hoạt động của các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ. Nội dung tập trung vào các yêu cầu trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ, xây dựng môi trường làm việc an toàn, chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ.

Đây cũng là dịp để các cơ sở y tế, công nghiệp trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình ứng dụng bức xạ phục vụ khám, chữa bệnh, sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành thiết bị bức xạ và thực hiện các yêu cầu về an toàn.

Nâng cao năng lực bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp

Hội nghị cập nhật những quy định mới về bảo đảm an toàn bức xạ trong lĩnh vực y tế và công nghiệp cho đại biểu tham dự.

Thông qua hội nghị, các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ được cung cấp thêm thông tin về quy định pháp luật, yêu cầu kỹ thuật và trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ. Qua đó góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố, bảo vệ sức khỏe người lao động, người bệnh và cộng đồng.

Hoàng Mai

Từ khóa:

#Bức xạ #bảo đảm an toàn #Năng lực #khoa học và công nghệ #Thiết bị #Ứng dụng #Môi trường làm việc #Chất lượng #Phát triển kinh tế #Trung tâm

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