Dự báo đêm nay nước sông Bưởi lên cao xấp xỉ mức lũ lịch sử năm 2007

Dự báo mực nước lũ trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân còn tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức 14,3m vào đêm nay (30/9), trên BĐ3 và xấp xỉ mức lũ lịch sử tháng 10/2007.

Ngày 30/9, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hoá phát đi tin lũ khẩn cấp trên sông Bưởi.

Theo bản tin cảnh báo, lũ thượng lưu sông Bưởi tại trạm thủy văn Thạch Quảng đã đạt đỉnh, mực nước đỉnh lũ là 17,93m (đo lúc 15h ngày 30/9), trên BĐ3 là 1,93m; hạ lưu sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân đang lên.

Mực nước lúc 19h ngày 30/9 tại các trạm trên sông Bưởi như sau: tại trạm thủy văn Thạch Quảng là 17,85m, trên BĐ3 là 1,85m; tại trạm thủy văn Kim Tân là 13,9m, trên BĐ3 là 1,9m.

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân còn tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức 14,3m vào đêm nay (30/9), trên BĐ3 là 2,3m, ở mức xấp xỉ mức lũ lịch sử tháng 10/2007. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các khu vực trũng thấp và vùng bãi sông.

Cùng ngày, UBND xã Kim Tân đã có văn bản về việc chủ động di dời tài sản, sẵn sàng sơ tán dân trước tình hình, diễn biến mưa lũ trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND xã Kim Tân yêu cầu Nhân dân trên địa bàn các thôn thuộc thị trấn Kim Tân, các xã Thành Hưng và Thành Thọ cũ (vùng nội đê tả sông Bưởi) chủ động di dời tài sản đến vị trí cao, đảm bảo an toàn; dự trữ các nhu yếu phẩm thiết yếu và sẵn sàng sơ tán khi có lệnh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã.

Đồng thời yêu cầu trưởng các thôn, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo cho Nhân dân trên địa bàn về tình hình, diễn biến của mưa lũ để chủ động ứng phó; hỗ trợ Nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn; sẵn sàng huy động lực lượng để triển khai công tác hộ đê theo cấp báo động...

