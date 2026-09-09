Dự án khu đô thị được bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2932/QĐ-UBND về việc bổ sung Dự án Khu đô thị mới Đông Tân Phong, xã Lưu Vệ do Công ty cổ phần Đầu tư Quảng Xương Center làm chủ đầu tư vào Phụ lục kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 23/1/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp xã Tống Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan khác về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung tham mưu, đề xuất, thẩm định theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND xã Tống Sơn tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản quy định tại Quyết định này và Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 23/1/2026 của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

UBND xã Tống Sơn có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm cho việc triển khai thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản đối với khu vực đã được khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng hiện trạng đã phê duyệt; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

NM