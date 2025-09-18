Đồng Tiến đánh giá kết quả chuyển đổi số và giới thiệu giải pháp quản lý thông minh

Sáng 18/9, Đảng ủy xã Đồng Tiến tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn và giới thiệu các chuyên đề “Ứng dụng nền tảng Hành chính thông minh MISA iGOV trong công tác CĐS tại cơ quan nhà nước”; “Xây dựng bản sao số xã Đồng Tiến phục vụ CĐS và quản lý nông thôn thông minh”.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia đã được chính quyền xã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. Xã Đồng Tiến tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành; triển khai phần mềm quản lý văn bản, lịch công tác, quản lý cán bộ, hồ sơ một cửa, dịch vụ công trực tuyến.

Các đại biểu dự hội nghị.

Kết quả, 100% các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy, chính quyền xã sử dụng phần mềm quản trị thống nhất; 100% văn bản trao đổi giữa UBND xã và các đơn vị được xử lý trên môi trường mạng; thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đã được lắp đặt tại các tuyến đường chính và một số khu dân cư. Các dữ liệu dân cư, đất đai, y tế, giáo dục đang được số hóa, liên thông với cơ sở dữ liệu của tỉnh. Đặc biệt, tỷ lệ người dân đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) ngày càng tăng; 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản xử lý công việc trên hệ thống điện tử; nhiều thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến, tạo thuận lợi rõ rệt cho người dân.

Đại diện Công ty Misa giới thiệu chuyên đề nền tảng Hành chính thông minh.

Tại hội nghị, đại diện Công ty Misa, Công ty CP đầu tư phát triển Việt Nam đã giới thiệu các chuyên đề: “Ứng dụng nền tảng Hành chính thông minh MISA iGOV trong công tác CĐS tại các cơ quan Nhà nước”; "Xây dựng bản sao số xã Đồng Tiến phục vụ CĐS và quản lý nông thôn thông minh”. Các chuyên đề hướng tới giải pháp quản lý toàn diện, hỗ trợ chính quyền số cấp cơ sở trong công tác văn thư, lưu trữ, điều hành, quản lý công việc và cung cấp dịch vụ công. Đồng thời, hướng tới hình thành mô hình nông thôn số toàn diện, từ quản lý đất đai, sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục, an sinh xã hội đến an ninh trật tự. Khi triển khai đồng bộ, mô hình sẽ trở thành công cụ hữu hiệu giúp chính quyền nắm bắt tình hình nhanh chóng, dự báo và xử lý kịp thời, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống người dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Tiến Đỗ Hữu Quyết phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đỗ Hữu Quyết khẳng định: những kết quả đạt được trong thời gian qua đã tạo nền tảng quan trọng để xã Đồng Tiến tiếp tục bứt phá trong lộ trình CĐS. Thời gian tới, xã quyết tâm hoàn thiện hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong mọi lĩnh vực, quyết tâm đưa xã Đồng Tiến sớm trở thành địa phương đi đầu trong xây dựng xã thông minh.

Trần Hằng