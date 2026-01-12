Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Sáng 12/1, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Thọ Xuân, Thọ Long, Xuân Hòa, Sao Vàng, Lam Sơn, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành thành viên đoàn giám sát.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Xuân Thu công bố Quyết định tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Xuân Thu đã công bố Quyết định, triển khai Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 31/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác bầu cử.

Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng báo cáo tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy các xã đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới cũng những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.

Đến thời điểm hiện tại, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các xã Thọ Xuân, Thọ Long, Xuân Hòa, Sao Vàng, Lam Sơn, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập được thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm tiến độ và đúng quy định. Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác bầu cử được tổ chức kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, ban bầu cử theo đúng quy định. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã giới thiệu người ứng cử bảo đảm cơ cấu, thành phần. Cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ bầu cử được các xã chuẩn bị theo quy định.

Đại diện lãnh đạo địa phương báo cáo tại hội nghị.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các xã gặp một số khó khăn, vướng mắc, như: Một số quy định, hướng dẫn liên quan đến việc tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử chưa rõ ràng, chưa cụ thể nên quá trình tổ chức thực hiện có lúc, có việc còn lúng túng, phải xin ý kiến của tỉnh. Khối lượng công việc nhiều, thời gian hoàn thành theo tiến độ đã được ấn định trong Luật và Kế hoạch của địa phương, trong khi đội ngũ cán bộ, công chức kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Các văn bản quy định về công tác bầu cử nhiều, yêu cầu chặt chẽ; trong khi thời gian nghiên cứu, tập huấn ở cấp xã còn hạn chế, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thực hiện.

Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đạt kết quả cao, các xã kiến nghị tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho nhân sự tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử, thành viên các ban bầu cử và tổ bầu cử.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, cho ý kiến đối với những khó khăn, đề xuất, kiến nghị của các xã trong quá trình triển khai công tác bầu cử.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị các xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí nhấn mạnh, đến thời điểm này các xã đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, triển khai đồng bộ các bước theo quy trình, bảo đảm đúng tiến độ theo quy định.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu các xã đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tuyên truyền sâu rộng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quyền, nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu Nhân dân.

Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, góp phần tổ chức cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh lưu ý các địa phương chủ động, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân liên quan đến cuộc bầu cử, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh, phức tạp, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định tình hình cơ sở.

Trên cơ sở danh sách nhân sự đã được các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ứng cử, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu các xã chỉ đạo Ủy ban Bầu cử, Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Công an xã và các cơ quan liên quan phối hợp tham mưu rà soát, thẩm định chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị đối với người ứng cử, bảo đảm đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các nhiệm vụ bầu cử; phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo Bầu cử, Ủy ban Bầu cử xã trong việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các thôn, các bộ phận liên quan; thường xuyên tổ chức giao ban, rà soát, đánh giá tiến độ để kịp thời điều chỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí cũng nhấn mạnh việc bám sát chặt chẽ lịch trình thời gian theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn, trong đó hoàn thành việc thành lập tổ bầu cử tại mỗi khu vực bỏ phiếu; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND xã trước ngày 3/2/2026; tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác; rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử như địa điểm bỏ phiếu, hòm phiếu, trang thiết bị cần thiết.

Các địa phương cần thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ từng khâu, bảo đảm toàn bộ quy trình bầu cử và duy trì chế độ thông tin báo cáo đúng kế hoạch, an toàn và hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cũng yêu cầu các xã tập trung công tác chăm lo tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bảo đảm an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả.

Cùng với đó, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, ổn định thị trường và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách bảo đảm mọi người dân trên địa bàn đều được chăm lo Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lê Hợi