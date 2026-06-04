Đồng loạt ra quân thực hiện Tháng cao điểm phòng, chống ma túy

Hướng tới mục tiêu làm sạch địa bàn, từng bước xây dựng các xã, phường không ma túy và triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

Các lực lượng ra quân tuyên truyền lưu động về phòng chống ma túy.

Đợt cao điểm lần này được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh với yêu cầu xuyên suốt là quản lý chặt địa bàn, kiểm soát chặt đối tượng, phát hiện sớm, xử lý ngay các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm phức tạp về ma túy. Trong đó, lực lượng Công an các xã, phường đóng vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tăng cường rà soát, kiểm danh, kiểm diện người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy; bám địa bàn, trực tiếp xuống từng khu dân cư, từng hộ gia đình để nắm tình hình, quản lý đối tượng, phát hiện sớm người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng ma túy để chủ động quản lý, phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Cùng với công tác rà soát, quản lý địa bàn, lực lượng Công an đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về tác hại của ma túy và các loại ma túy mới đang len lỏi vào đời sống xã hội dưới nhiều hình thức ngụy trang tinh vi. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và các nhóm có nguy cơ cao; giúp người dân nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy, nhất là trên không gian mạng.

Song song với đó, công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện tiếp tục được siết chặt. Các hồ sơ quản lý được rà soát, bổ sung đầy đủ; các biện pháp giáo dục, hỗ trợ, quản lý tại cộng đồng được thực hiện nghiêm túc nhằm hạn chế tái nghiện, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trọng tâm của đợt cao điểm là tập trung lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm ma túy; kiên quyết triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Với tinh thần không khoan nhượng, không để tội phạm ma túy có điều kiện hoạt động, lực lượng Công an quyết tâm bóc gỡ từng đường dây, từng mắt xích, từng điểm phức tạp, làm sạch địa bàn ngay từ cơ sở.

Quốc Hương