Đồng hành cùng hộ nghèo phát triển kinh tế

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội (NHCSXH) Quan Hóa đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Nhờ “tiếp sức” nguồn vốn vay, nhiều gia đình có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhờ nguồn vốn ưu đãi, gia đình bà Hồ Thị Mơ đã đầu tư phát triển chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Quan Hóa đến thăm gia đình bà Hồ Thị Mơ ở bản Chiềng, xã Thiên Phủ khi bà đang tất bật thu cắt cỏ, dọn chuồng, cho đàn bò ăn. Qua câu chuyện, bà Mơ cho biết: “Những năm trước, gia đình tôi thuộc hộ nghèo của địa phương, năm 2025 tôi được

NHCSXH Quan Hóa tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng chương trình hộ nghèo đầu tư phát triển chăn nuôi. Bằng nguồn vốn trên, gia đình mua thêm 3 bò cái sinh sản. Nhờ “tiếp sức” của nguồn vốn tín dụng chính sách, đến nay gia đình tôi đã có 14 con bò, trồng 3ha luồng. Từ trồng rừng, kết hợp chăn nuôi, mỗi năm gia đình thu nhập 150 triệu đồng”.

Giám đốc NHCSXH Quan Hóa Lê Phan Quân cho biết: “Để nguồn vốn vay đến đúng đối tượng, NHCSXH Quan Hóa đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn cơ sở. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các chương trình tín dụng được chú trọng, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách nắm rõ điều kiện, thủ tục vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích. Nhờ đó, chất lượng tín dụng ổn định, nguồn vốn sử dụng đúng mục đích mang lại hiệu quả cao. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và căn cứ các kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, phòng giao dịch đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, kiện toàn ban chỉ đạo xã, duy trì 100% điểm giao dịch tại xã, bảo đảm hoạt động thông suốt sau sáp nhập”.

Tính đến tháng 9/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH Quan Hóa đạt gần 551 tỷ đồng, thực hiện 15 chương trình tín dụng với 6.300 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, NHCSXH Thường Xuân đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể như hội nông dân, hội LHPN, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh trong quản lý và hướng dẫn sử dụng vốn. Ngân hàng đã thực hiện ký hợp đồng ủy thác với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã theo quy định. Thông qua các tổ chức nhận ủy thác, công tác bình xét cho vay đã được thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Đồng thời tăng cường giám sát, đôn đốc trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn. Thông qua sinh hoạt tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ tín dụng và tổ trưởng vừa tuyên truyền chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, vừa hướng dẫn hội viên cách làm ăn hiệu quả. Nhờ đó, nhiều hội viên mạnh dạn vay vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt, làm du lịch cộng đồng, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Phòng giao dịch NHCSXH Quan Hóa tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác rà soát nhu cầu vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn. Qua đó, phát huy hiệu quả tín dụng chính sách, góp phần tạo sinh kế bền vững, giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân.

Bài và ảnh: Khắc Công