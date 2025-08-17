Đông Á Thanh Hoá và SHB Đà Nẵng chia điểm trong trận mở màn mùa giải

Chiều 17/8, trong trận ra quân mùa giải V.League 2025/2026, CLB Đông Á Thanh Hóa đã có màn chia điểm đầy tiếc nuối trên sân nhà trước đối thủ SHB Đà Nẵng.

CLB Đông Á Thanh Hoá để lại nhiều tín hiệu lạc quan ở trận đấu đầu tiên của mùa giải.

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, các học trò HLV Choi Won Kwon nhập cuộc hứng khởi, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công trong hiệp 1.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng trong ngày “hồi hương” đã chơi xuất sắc, liên tiếp cản phá những tình huống dứt điểm của Rimario, Ngọc Tân, đặc biệt là pha tung người móc bóng ngẫu hứng của Văn Thuận ở phút 40.

Bùi Tiến Dũng thi đấu ấn tượng trong ngày trở lại sân Thanh Hoá.

Ở chiều ngược lại, đội bóng sông Hàn cũng tạo ra được một số cơ hội đáng chú ý, khiến Quế Ngọc Hải và các đồng đội phải dè chừng. Tuy vậy, hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, HLV Choi Won Kwon tung Ngọc Mỹ và Ribarmar vào sân với mong muốn làm mới thế trận tấn công. Tuy nhiên, khi đội bóng xứ Thanh chưa kịp tạo ra cơ hội nguy hiểm, SHB Đà Nẵng bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 63 do công của Philippe sau tình huống tạt bóng bên cánh phải của đồng đội.

Ngọc Mỹ ghi bàn thắng quan trọng, giữ lại 1 điểm cho đội bóng xứ Thanh ở ngày ra quân giải đấu.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang với đội khách khi chỉ 2 phút sau, Hoàng Thái Bình tạt bóng đẹp mắt kiến tạo chuẩn xác để Ngọc Mỹ đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Trong những phút cuối, cả hai đội đều chơi nỗ lực để tìm kiếm chiến thắng nhưng không thể tạo ra khác biệt. Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 1-1, một kết quả có đôi chút tiếc nuối dành cho đội chủ nhà khi toàn đội đã chơi nỗ lực và thể hiện được nhiều tín hiệu tích cực.

Ở vòng đấu tiếp theo, thầy trò HLV Choi Won Kwon sẽ có chuyến làm khách trước đối thủ Ninh Bình vào ngày 23/8.

HS