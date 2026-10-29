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Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị

Ngọc Lê (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Phú tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị, được quy tập từ tỉnh Lai Châu về quê hương.

Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị

Sáng 29/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Phú tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị, được quy tập từ tỉnh Lai Châu về quê hương.

Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương trang nghiêm đón đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị trở về quê hương.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Phạm Ngọc Nhân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Trần Thanh Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, thân nhân gia đình liệt sĩ cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân.

Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị

Đại diện Bộ CHQS tỉnh cùng đội tiêu binh và thân nhân gia đình trang trọng đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị về nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoằng Hóa.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị sinh năm 1930, quê ở thôn Xa Vệ, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa (trước đây thuộc xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa). Tháng 2/1954, đồng chí lên đường nhập ngũ, được biên chế tại Đại đội 513, cấp bậc Binh nhất. Ngày 9/9/1954, đồng chí anh dũng hy sinh khi mới 24 tuổi tại khu vực gần suối Séo Lèng, bản Dền Sung, huyện Phong Thổ, tỉnh Lào Cai (nay thuộc xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu).

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lai Châu đã tổ chức quy tập, phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị trở về quê hương theo nguyện vọng của gia đình.

Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị

Đại diện các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương và thân nhân gia đình trang trọng đón nhận hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoằng Hóa.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị.

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoằng Hóa theo nghi thức trang trọng.

Ngọc Lê (CTV)

Từ khóa:

#Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa #Hài cốt #HĐND #MTTQ #Truy điệu #Lai châu #huyện Hoằng Hóa #xã Hoằng Trung #Chính quyền địa phương #Trở về quê hương

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