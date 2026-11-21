Tăng tốc, khẩn trương đưa công trình cầu bắc qua sông Mã về đích

Những ngày cuối năm, trên công trường cầu bắc qua sông Mã tại xã Bá Thước, hàng chục công nhân đang khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, quyết tâm đưa công trình có tổng mức đầu tư hơn 210 tỷ đồng về đích đúng tiến độ.

Video: Công trường cầu bắc qua sông Mã trước ngày về đích.

Trên công trường cầu trung tâm đô thị Cành Nàng nối với tỉnh lộ 523D, không khí thi công diễn ra khẩn trương, kịp thông xe kỹ thuật trước ngày 15/12/2026.

Cây cầu bắc qua sông Mã có chiều dài 307 m, rộng 10 m, gồm 8 trụ và 9 nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Đây là một trong những hạng mục quan trọng của dự án có tổng mức đầu tư hơn 210 tỷ đồng.

Những ngày này, công trường luôn duy trì nhịp độ thi công khẩn trương. Đối với mỗi hạng mục được đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình.

Hàng chục công nhân tập trung hoàn thiện hệ thống lan can cầu, kiểm tra và xử lý các chi tiết kỹ thuật trước khi công trình được đưa vào sử dụng.

Một trong những phần việc quan trọng hiện nay là lao lắp các dầm còn lại của nhịp cầu số 9 vượt sông Mã, từng bước hoàn thiện kết cấu toàn tuyến. Trưởng phòng Điều hành dự án Bá Thước, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa Hoàng Tuấn Anh thông tin, dự án đã hoàn thành hơn 86% khối lượng thi công.

Cùng với hạng mục cầu vượt sông, tuyến đường nối đường tránh Cành Nàng với tỉnh lộ 523D có chiều dài khoảng 2,5 km cũng đang được tập trung hoàn thiện mặt đường với thiết kế kết cấu cấp cao loại A1.

Hiện nay các đơn vị thi công đang khẩn trương đắp nền đường dẫn lên cầu, triển khai hệ thống cống và các hạng mục phụ trợ.

Theo ông Hoàng Tuấn Anh, máy móc được nhà thầu huy động tối đa để thi công nền đường, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa cầu vượt sông Mã với hệ thống giao thông đang từng bước hoàn thiện. Cây cầu được kỳ vọng mở thêm hướng kết nối giao thông, tạo động lực phát triển đô thị và kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa.

Đặng Trung - Hoàng Đông