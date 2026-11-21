Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại tràn Khe Lươn, xây dựng cầu mới thay thế

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 18/11/2026 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại tràn Khe Lươn và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cầu Khe Lươn, xã Yên Thọ, nhằm sớm khôi phục giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tràn Khe Lươn bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng Nam

Theo quyết định, tràn Khe Lươn đã xuống cấp, bị hư hỏng nghiêm trọng do mưa lũ. Việc xây dựng cầu mới thay thế công trình hiện hữu nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt, học tập, sản xuất của Nhân dân.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư, địa điểm xây dựng tại xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa. Phạm vi thực hiện theo hồ sơ dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3815/QĐ-UBND ngày 11/11/2026, bao gồm cả hạng mục đường tạm bảo đảm giao thông. Trong đó, ưu tiên thi công hoàn thành đường tạm để sớm thông tuyến.

UBND xã Yên Thọ dựng rào chắn và sửa chữa tạm các vị trí hư hỏng để người dân qua lại. Ảnh: Hoàng Nam

Tổng mức đầu tư dự án không vượt quá 12,588 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh, được bố trí theo kế hoạch vốn và tiến độ thực hiện công trình.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, đường tạm bảo đảm giao thông phải hoàn thành trong thời gian không quá 25 ngày kể từ ngày ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; toàn bộ công trình cầu hoàn thành trong thời gian không quá 6 tháng kể từ ngày khởi công.

UBND xã Yên Thọ dựng rào chắn và sửa chữa tạm các vị trí hư hỏng để người dân qua lại. Ảnh: Hoàng Nam

Để bảo đảm an toàn trong thời gian thi công, UBND xã Yên Thọ có trách nhiệm duy trì hệ thống rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm, chiếu sáng ban đêm và bố trí lực lượng trực, canh gác 24/24 giờ tại hai đầu tràn; kiểm soát, ngăn chặn người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại an toàn theo tuyến đường vòng trong thời gian chưa hoàn thành đường tạm.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, ưu tiên thi công đường tạm, đồng thời xây dựng cầu mới thay thế tràn hiện hữu; bảo đảm chất lượng, tiến độ, chi phí đầu tư, an toàn lao động, an toàn giao thông, thoát lũ và vệ sinh môi trường.

Sở Tài chính phối hợp xác định nhu cầu vốn, tham mưu ưu tiên bố trí kinh phí; Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra quá trình thực hiện công trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

LP