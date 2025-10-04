“Đơn giản là, thấy bà con cần thì mình đến giúp...”

Từ những suất cơm nghĩa tình, chuyến hàng cứu trợ đến những kết nối thông tin trên mạng xã hội hướng về đồng bào vùng lũ, đã nhân lên niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho công cuộc tái thiết phía trước.

Câu lạc bộ điện lạnh Nông Cống phối hợp với Nhóm anh em điện lạnh 0 đồng tỉnh Thanh Hóa chung tay sửa chữa đồ điện lạnh gia dụng giúp đồng bào vùng lũ Nông Cống. Ảnh: PV

Hướng về vùng lũ...

Con đường dẫn vào thôn An Cư (xã Các Sơn) dài hơn 600m nay bỗng trở thành dải đất mong manh giữa biển nước. Hơn 500 nhân khẩu của 127 hộ dân, toàn bộ là đồng bào công giáo phải đối mặt với trận lũ lịch sử. Có hộ nước ngập sâu tới hơn 1,5m, buộc người dân dồn sang những căn nhà cao tầng. Mỗi ngôi nhà lại trở thành chỗ trú cho 20 - 30 người, cùng chia nhau chăn chiếu, cơm ăn, nước uống và tình làng nghĩa xóm.

Người dân An Cư vốn gắn bó với đức tin công giáo, nay càng thêm đoàn kết. Họ nhường chỗ cao ráo cho người già, trẻ nhỏ, chia nhau từng ngọn nến, nắm cơm. Một cái vẫy tay hồn hậu từ chiếc thuyền mộc mạc gửi đến đoàn cứu trợ không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là tín hiệu của niềm tin: lũ có dâng cao đến đâu, tình làng nghĩa xóm vẫn không vơi cạn.

Bao nhiêu ngày sống chung với biển nước là bấy nhiêu ngày thử thách. Trẻ nhỏ háo hức ngồi thuyền, coi như trò chơi, trong khi người lớn tất bật lo toan. Hình ảnh người mẹ ôm túi mì gói ánh mắt rạng niềm vui, người cha chèo thuyền chở gia đình qua dòng nước bằng đôi tay chai sạn nhưng vững vàng, sẽ còn in sâu trong ký ức. Sau này, người dân sẽ kể lại không chỉ nỗi vất vả, mà cả những bữa cơm sẻ chia, những chuyến thuyền cứu trợ, và niềm tin đã nâng đỡ cả cộng đồng. Lũ đang rút, bà con An Cư sẽ lại sớm “an cư” để dựng xây cuộc sống mới.

Trong những ngày lũ cuồn cuộn nhấn chìm phố xá, làng mạc ở Nông Cống, Tượng Lĩnh, Thắng Lợi..., những chuyến xe “0 đồng” vẫn miệt mài lăn bánh, mang cơm nóng, nhu yếu phẩm vào vùng cô lập, rồi lại chở bà con ra khỏi tâm lũ. Từ ngày lũ về, “Đội xe 0 đồng” Thanh Hóa đã huy động toàn bộ 26 thành viên, 8 xe bán tải, xe tải cùng xuồng phao, liên tục vận chuyển hàng nghìn suất cơm, nước uống, nhu yếu phẩm đến những vùng bị chia cắt. “Trước tình cảnh của người dân, anh em trong đội đã gác việc riêng, góp tiền, góp công, góp phương tiện để lao vào tâm lũ. Đơn giản là, thấy bà con cần thì mình đến giúp!”, đội trưởng Lê Mạnh Điệp chia sẻ. Với anh Điệp, “làm từ thiện không thấy mệt, mà không làm thì day dứt. Nó như... ma lực khiến mình phải lên đường, vì bà con và những người yếu thế”.

Trong gầm gào của mưa gió và nước lũ, tiếng máy xuồng vạt sóng đem theo niềm tin và hy vọng. Hộp cơm nóng, chai nước suối nhỏ bé thành sức mạnh giúp bà con bám trụ. Cụ Đào Xuân Trường, 75 tuổi, ở thôn Cao Nhuận, xã Nông Cống run run cầm suất cơm nóng, mắt rơm rớm: “Nếu không có các anh cứu hộ, chúng tôi không biết trụ đến bao giờ!”. Không chỉ phát cơm, đội xe còn xuyên đêm đưa dân ra khỏi vùng ngập, chở bệnh nhân đi cấp cứu. Có hôm, hàng chục chuyến nối nhau, mang cả nghìn suất cơm đến tay bà con. Anh Nguyễn Văn Tiến, thành viên đội, nói: “Mệt thì có, nhưng nghĩ đến cảnh bà con mong ngóng, lại không thấy mệt nữa”.

Nước rút dần, đường làng, ngõ xóm ở những vùng tâm lũ đi qua lại lộ ra lớp bùn đất ngổn ngang, những mái nhà, góc sân còn loang lổ dấu tích của trận lũ dữ. Nước rút đi, cũng là lúc tình người tiếp tục dâng đầy. Khắp nơi, từng tốp thanh niên, thợ điện lạnh, thợ sửa xe máy tình nguyện có mặt, mang theo đồ nghề để giúp bà con khắc phục hậu quả.

Thợ sửa điện lạnh, máy móc đến tận nhà người dân xã Nông Cống để sửa chữa miễn phí sau lũ.

Hội Kỹ thuật xe máy Thanh Hóa đã tạm gác công việc riêng, nhanh chóng thành lập đoàn kỹ thuật thiện nguyện, chia thành nhiều nhóm tỏa về các “rốn lũ” để sửa xe miễn phí cho bà con. Hơn 1.000 thợ sửa xe đã đồng hành, lập ba điểm sửa tập trung tại các xã Nông Cống, Tượng Lĩnh và Như Xuân. Với người dân nơi đây, chiếc xe máy không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là tài sản lớn, là “cần câu cơm” nên việc sửa chữa kịp thời có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Anh Nguyễn Trọng Cường, một nhóm trưởng của hội, chia sẻ: “Sau lũ, ngoài lương thực thì phương tiện đi lại là điều bà con cần nhất. Chúng tôi làm việc hết công suất, có bạn bè hỗ trợ phụ tùng, dầu nhớt để bà con không phải trả một đồng nào. Được giúp dân chính là niềm vui lớn nhất”.

Sáng lên những mạch nguồn sẻ chia

Bão và lũ cuốn trôi đi bao mái nhà, thì cũng từ đó ta thấy sáng lên những mạch nguồn sẻ chia, lan tỏa nghĩa tình của người xứ Thanh.

Ủy ban MTTQ các cấp đã khẩn trương rà soát, lập danh sách hộ nghèo, gia đình có công, hộ bị sập đổ, trôi nhà để kịp thời hỗ trợ. Những con số được thống kê không chỉ là dữ liệu, mà là từng phận người, từng mái nhà cần chở che. Công tác minh bạch, công khai càng làm bà con thêm tin tưởng rằng sự giúp đỡ đến đúng chỗ, đúng lúc.

Không chỉ chính quyền, mà từng đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp đều coi việc hỗ trợ bà con vùng lũ là trách nhiệm và tình cảm. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều mang ý nghĩa nâng đỡ những phận đời còn chới với giữa muôn trùng mất mát... Như ở xã Nông Cống, phường Nghi Sơn, những gia đình có người thân mất vì lũ nhận được toàn bộ kinh phí mai táng từ Tổng Công ty CP Hợp Lực. Sự sẻ chia ấy không thể xóa đi nỗi đau, nhưng đã hóa thành điểm tựa để người ở lại bước tiếp.

Thôn An Cư (Các Sơn) nhận được sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền, các đoàn thể và người dân trong những ngày bão lũ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các câu lạc bộ thiện nguyện trong và ngoài tỉnh cũng đã có mặt kịp thời. Những con số hàng nghìn suất cơm, hàng nghìn thùng sữa, nước uống được trao đi không chỉ phản ánh quy mô hỗ trợ, mà còn minh chứng cho tấm lòng của cộng đồng. Hình ảnh các bạn trẻ lội nước, bì bõm trao từng gói mì, chai nước cho bà con đã khiến nhiều người nghẹn ngào. Đó là sự đồng cảm từ trái tim, là “ánh lửa nhỏ” sưởi ấm những mái nhà vừa trải qua cơn bão dữ.

Trên khắp các nẻo đường vào vùng lũ, dễ dàng bắt gặp những đoàn xe chở gạo, mì tôm, nước khoáng, sữa hộp. Khi đường sá bị chia cắt, xuồng, thuyền lại trở thành cầu nối mang theo nhu yếu phẩm vào tận từng hộ dân. Có khi là vài chục suất cơm nóng hổi được các nhóm thiện nguyện nấu ngay trong đêm; có khi là đôi dép mới, hộp sữa cho trẻ nhỏ mà chính quyền địa phương tự tay mang đến.

Trong những ngày ở An Cư (xã Các Sơn), nhiều người vẫn nhớ mãi khoảnh khắc gặp đoàn cứu trợ, khi một cụ già đưa tay vẫy chào từ chiếc thuyền gỗ. Cái vẫy tay giản dị ấy như một lời nhắn gửi: “Chúng tôi vẫn ổn, bởi chúng tôi không đơn độc”.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025. Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Tỉnh đã khẩn trương huy động nguồn lực từ ngân sách dự phòng và các nguồn vốn hợp pháp, tập trung sửa chữa cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp, hội nhóm thiện nguyện cam kết sẽ tiếp tục đồng hành trong thời gian tới, không chỉ cứu trợ khẩn cấp mà còn hỗ trợ sinh kế lâu dài. Những mô hình hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi hay các chương trình học bổng cho trẻ em vùng lũ đang được bàn thảo, mở ra một viễn cảnh tái thiết bền vững.

Những ngày sau bão số 10, hình ảnh các đoàn cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cùng nhiều đơn vị đồng hành đã để lại nhiều xúc động. Từ ngày 30/9 đến ngày 2/10, Tỉnh hội phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Câu lạc bộ tình nguyện Xanh, Câu lạc bộ hiến máu Giọt hồng Xứ Thanh và các nhóm thiện nguyện Hà Nội, Hải Phòng đã trao khẩn cấp gần 1.000 thùng mì tôm, gần 8.000 hộp sữa, hàng nghìn ổ bánh mỳ, chai nước cho bà con ở Nông Cống, Các Sơn, Thắng Lợi... Mỗi suất cơm nóng, mỗi chai nước trong tay người dân lúc ấy không chỉ là lương thực, mà còn là nguồn động viên lớn lao giữa biển nước mênh mông. Đằng sau những con số khô khan ấy là công sức, tấm lòng của biết bao tình nguyện viên, hội nhóm. Người dân nhận cơm, nhận áo phao mà mắt rưng rưng, bởi họ biết mình không hề đơn độc. Chính tình người, từ những phần quà cứu trợ giản dị đã góp phần nâng đỡ và thắp lên niềm tin để vùng lũ Thanh Hóa từng bước gượng dậy sau mất mát.

Khi người dân vùng lũ trở lại ruộng đồng, khi tiếng trống trường vang lên trở lại trong những lớp học được lợp mái mới, thì sự bình yên cũng đang được dựng lại - không chỉ bằng gạch, ngói, mà bằng nghĩa cử, trách nhiệm và niềm tin.

Và rồi, như câu ví von của người dân An Cư: “Nước có thể dâng cao đến đâu, nhưng lòng người thì luôn cao hơn thế”.

Nhóm PV Thời sự