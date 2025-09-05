Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 1/9, tại khu vực bản Cha Khót, xã Na Mèo, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo chủ trì, phối hợp với Công an xã Na Mèo phát hiện bắt quả tang 02 đối tượng Hà Văn Sơn, sinh năm 2008 và Hà Văn Tuấn, sinh năm 2007, đều trú tại xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu được 18 viên hồng phiến; 0,236 gam Heroin và 01 xe máy.

4 đối tượng bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo bắt giữ.

Quá trình điều tra, khai thác nhanh 2 đối tượng mở rộng vụ án, đơn vị xác định có thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ án ma túy. Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã phối hợp với chính quyền, Công an xã Văn Nho và gia đình vận động các đối tượng ra đầu thú.

Đến 21 giờ ngày 2/9, đối tượng Hà Đức Toàn, sinh năm 2005, Hà Văn Thuật, sinh năm 2007 đều ở tại xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo để đầu thú và khai nhận đã cùng 2 đối tượng Hà Văn Sơn và Hà Văn Tuấn đã sang Lào mua số ma túy trên về để sử dụng, khi đến khu vực bản Cha Khót, xã Na Mèo thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc trên đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Chuyền (CTV)