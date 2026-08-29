Đổi thay từ những mô hình kinh tế ở Mường Mìn

Nghị quyết số 09-NQ/ĐU của Đảng bộ xã Mường Mìn về phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp đang từng bước đi vào cuộc sống thông qua những mô hình sản xuất hiệu quả. Từ sự đổi mới trong tư duy đến cách làm, nhiều hộ dân đã mạnh dạn khai thác lợi thế địa phương, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững.

Mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Phạm Bá Toàn, ở bản Chiềng.

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 09-NQ/ĐU, ngày 28/4/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường Mìn về phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp giai đoạn 2025-2030 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 09-NQ/ĐU), diện mạo sản xuất ở nhiều bản làng của xã Mường Mìn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, nhiều hộ dân đã chủ động mở rộng quy mô, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa. Những mô hình sản xuất hiệu quả không chỉ giúp nâng cao thu nhập mà còn khẳng định chủ trương đúng đắn của địa phương khi được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Gia đình bà Lương Thị Hà ở bản Bơn là một trong những hộ mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất. Trước đây, gia đình bà chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, tiếp thu tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/ĐU, bà Hà đầu tư mở rộng chuồng trại, áp dụng kỹ thuật chăm sóc vật nuôi. Hiện gia đình duy trì khoảng 40 con lợn thịt và gần 100 con gia cầm. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn vật nuôi phát triển ổn định, mang lại nguồn thu nhập khá, tạo điều kiện để gia đình tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất.

Còn gia đình ông Phạm Bá Toàn, ở bản Chiềng lại lựa chọn xây dựng mô hình kinh tế đa ngành - kết hợp chăn nuôi và lâm nghiệp. Hiện gia đình duy trì đàn dê hơn 30 con, đồng thời phát triển khoảng 3ha vầu đang sinh trưởng tốt. Việc kết hợp nhiều loại hình sản xuất giúp tận dụng hiệu quả diện tích đất đồi, tạo nguồn thu ổn định và giảm thiểu rủi ro trước biến động của thị trường.

Trong khi đó, mô hình kinh tế tổng hợp của ông Phạm Bá Khoan, ở bản Mìn lại phát huy hiệu quả từ việc khai thác đồng bộ các lợi thế sẵn có. Gia đình phát triển ao cá gần 500m2, kết hợp trồng chuối, trồng cỏ, gần 3ha quế đã cho thu hoạch cùng diện tích ớt và rau màu phục vụ thị trường. Việc khai thác hợp lý đất vườn, đất rừng và mặt nước đã tạo nhiều nguồn thu, góp phần nâng cao giá trị sử dụng đất và ổn định đời sống.

Sức lan tỏa của Nghị quyết số 09-NQ/ĐU không chỉ thể hiện ở những mô hình kinh tế đang phát huy hiệu quả mà còn ở cách làm của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã bám sát cơ sở, đồng hành cùng người dân từ khâu tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật đến hỗ trợ tiếp cận các chương trình phát triển sản xuất và tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa.

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 09-NQ/ĐU, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những mô hình kinh tế đang phát huy hiệu quả mà còn ở sự chuyển biến trong tư duy của người dân. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, khai thác hiệu quả đất đồi, đất rừng và từng bước phát triển theo hướng hàng hóa. Chính sự thay đổi trong nhận thức và cách làm của người dân là minh chứng rõ nét cho sức sống của nghị quyết, đồng thời tạo nền tảng để Mường Mìn phát huy tiềm năng, phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Ông Phạm Văn Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, cho biết: Thời gian tới, MTTQ xã sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển sản xuất. Tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách, chương trình phát triển kinh tế, đồng thời giám sát việc triển khai các chính sách tại cơ sở. Từ đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Trần Hằng