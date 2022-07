Sớm có sự “trợ lực” để ngư dân vươn khơi

Theo Báo cáo tổng hợp thông tin báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ (trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày 27-6-2022), đến thời điểm tổng hợp, số tàu cá ngừng hoạt động chiếm khoảng 40-50%, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập, đời sống và an sinh xã hội của cộng đồng ngư dân; tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng thủy sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Để tháo gỡ khó khăn, kịp thời hỗ trợ ngư dân đảm bảo đời sống, tạo động lực khuyến khích ngư dân yên tâm sản xuất, bám biển bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Bộ NNP&TNT đề nghị Bộ Công thương và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, đề xuất Chính phủ có chính sách hỗ trợ thuyền viên làm việc trên tàu cá tạm ngừng hoạt động sản xuất do giá nhiên liệu tăng. Thời gian hỗ trợ trước mắt là 6 tháng. Ngày 5-7-2022, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4186/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng do giá xăng, dầu. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nghiên cứu để có chính sách phù hợp cho các đối tượng nông dân sản xuất, kinh doanh.