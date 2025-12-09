Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Hai tháng xử lý 126.482 người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Lực lượng chức năng duy trì kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn liên tục, kể cả dịp nghỉ lễ, Tết đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe” cho người tham gia giao thông.

Hai tháng xử lý 126.482 người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng chức năng duy trì kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn liên tục, kể cả dịp nghỉ lễ, Tết đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe” cho người tham gia giao thông.

Hai tháng xử lý 126.482 người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn. (Nguồn: TTXVN)

Tối 8/12, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, hai tháng qua (từ ngày 8/10 đến ngày 7/12), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản 126.482 người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân thực hiện 37 ca (trong 24 ngày) tuần tra kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trong một khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, phát hiện và lập biên bản xử lý 59.282 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

So với thời gian trước liền kề, số trường hợp vi phạm bị xử lý tăng 30.167 (23,85%).

“Việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn gia tăng cho thấy vẫn còn bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức được tác hại của việc điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn,” đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục duy trì kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn thường xuyên và liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, Tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe” đối với người tham gia giao thông./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Vi phạm nồng độ cồn #Xử lý #Cảnh sát giao thông #Phương tiện #người tham gia giao thông #Lực lượng chức năng #Uống rượu bia #Kiểm tra #Nghỉ lễ #Toàn quốc

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 34/CĐ-UBND ngày 12/12/2025 về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh