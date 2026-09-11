Đổi mới tư duy và hành động, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy xã Thọ Lập tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng gần dân, sát cơ sở. Trong đó, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm PVHCC xã Thọ Lập được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Một trong những chuyển biến rõ nét ở Thọ Lập là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chính quyền. Xã triển khai hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, phần mềm một cửa điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hiện, 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước được thực hiện trên môi trường mạng (trừ văn bản mật), tỷ lệ văn bản điện tử có ký số đạt 100%. Qua đó, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền.

Điểm nhấn trong cải cách hành chính là hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, xã chú trọng đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng từ “quản lý” sang “phục vụ”. Các thủ tục hành chính (TTHC) được công khai, chuẩn hóa quy trình, tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử. Người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, nắm rõ thời hạn trả kết quả. Những thủ tục trước đây phải chuyển lên cấp huyện nay được giải quyết ngay tại xã, góp phần giảm các khâu trung gian, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức cho người dân.

Để sự thay đổi không chỉ dừng ở quy trình, Thọ Lập chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân. Tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình, hướng dẫn cụ thể được đặt lên hàng đầu, với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Ông Nguyễn Văn Hải, 68 tuổi, ở thôn Quảng Phúc, chia sẻ: “Đến làm thủ tục công chứng hồ sơ xin việc cho con tại Trung tâm PVHCC xã, được cán bộ hướng dẫn tận tình từng bước nên mọi việc được giải quyết nhanh chóng. Tôi thấy cán bộ bây giờ thật sự gần gũi, thân thiện và trách nhiệm hơn”.

Sự hài lòng của người dân còn đến từ tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc. Khi hồ sơ được quản lý trên hệ thống điện tử, từng khâu xử lý đều được cập nhật, gắn với trách nhiệm của cán bộ phụ trách. Người dân không phải nhiều lần đi lại hoặc hỏi về tiến độ giải quyết, trong khi cán bộ cũng thuận lợi hơn trong theo dõi, xử lý công việc.

Những kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả rõ nét của chuyển đổi số trong cải cách hành chính ở Thọ Lập. Hiện các TTHC được cung cấp trực tuyến, tỷ lệ văn bản điện tử và thanh toán trực tuyến đạt 100%. Sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận, giải quyết 5.595 hồ sơ TTHC; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,83%.

Cùng với cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và các phòng thuộc UBND xã đã tổ chức 125 lượt tiếp công dân với 157 lượt người tham gia; tiếp nhận, xử lý 106 vụ việc phản ánh, kiến nghị. Đến nay, 97 vụ việc đã được tập trung giải quyết, đạt 91,51%; 9 vụ việc mới tiếp nhận đang được xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND xã Thọ Lập Trịnh Duy Tình, đổi mới tư duy phải gắn với đổi mới hành động, trước hết là thay đổi tác phong, thái độ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Mỗi cán bộ phải xác định rõ mình là người phục vụ Nhân dân, chủ động lắng nghe, hướng dẫn tận tình, giải quyết công việc đúng quy định, đúng thời hạn; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, xã tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, xây dựng nền hành chính gần dân, trọng dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Từ những thay đổi trong cách tiếp nhận, xử lý hồ sơ đến việc chủ động lắng nghe, giải quyết kiến nghị của người dân, Thọ Lập đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân và vì dân. Đây cũng là nền tảng để xã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Phan Nga