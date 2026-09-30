Xã Lưu Vệ học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới

Sáng 30/9, Đảng ủy xã Lưu Vệ tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và các văn bản mới của Tỉnh ủy, Đảng ủy xã.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lưu Vệ Nguyễn Minh Hoàng phát biểu khai mạc.

Hội nghị quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh và các văn bản triển khai tại địa phương.

Nội dung tập trung vào tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thi hành Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm; công tác tổ chức, cán bộ và phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trọng tâm là Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 76-KL/TW của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng.

Cùng với đó, hội nghị quán triệt các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình phát triển, đất đai, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và quốc phòng - an ninh, trọng tâm là các Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, 20-NQ/TW, 21-NQ/TW, 22-NQ/TW và Kết luận số 75-KL/TW; đồng thời triển khai các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lưu Vệ.

Quỳnh Anh (CTV)