Đổi mới trong quản lý ngân sách Nhà nước

Với cách làm đổi mới, sáng tạo, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã khẳng định vai trò quan trọng trong tập trung, phân phối và sử dụng hiệu quả nguồn ngân quỹ Nhà nước, góp phần thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế địa phương.

Khách hàng đến giao dịch tại Phòng Giao dịch số 8, Kho bạc Nhà nước khu vực XI có địa điểm tại xã Cẩm Thủy.

KBNN khu vực XI chính thức đi vào vận hành mô hình tổ chức mới theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” từ ngày 1/7/2025. Tại tỉnh Thanh Hóa, KBNN khu vực XI có 14 phòng giao dịch trực thuộc. Sau khi đi vào vận hành, đơn vị đã tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tập trung nguồn thu ngân sách Nhà nước (NSNN); phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn hạch toán nhanh, đầy đủ các khoản thu ngân sách; điều tiết kịp thời cho các cấp ngân sách đúng quy định. Đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan thu NSNN (thuế, hải quan) trên địa bàn quản lý, bảo đảm tập trung nhanh, đầy đủ, chính xác các khoản thu NSNN; phối hợp thu giữa kho bạc và các ngân hàng có đường truyền nhanh, thuận tiện cho người nộp thuế; hằng tháng KBNN đều có bảng kê thu phạt gửi tới các cơ quan xử lý thu phạt hành chính trong địa bàn quản lý, thuận lợi cho việc theo dõi, đối chiếu giữa các cơ quan ra quyết định xử phạt và cơ quan quản lý thu. Qua đó, cung cấp thông tin, số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho cấp có thẩm quyền nhằm phục vụ hiệu quả công tác điều hành thu ngân sách.

9 tháng năm 2025, thu NSNN tăng trưởng tích cực, vượt tiến độ so với dự toán Trung ương giao, đạt 44.067 tỷ đồng, bằng 97% dự toán, đứng thứ 9 cả nước. Trong đó, thu nội địa 28.661 tỷ đồng, bằng 134% dự toán, tăng 19,4% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu 15.406 tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán và 94,8% so với cùng kỳ.

Trong công tác chi NSNN, ngành điều hành các khoản chi thường xuyên NSNN theo đúng quy định của Luật NSNN. Việc kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên NSNN bảo đảm trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và nội dung, nhiệm vụ chi, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của các đơn vị sử dụng ngân sách. Cùng với đó, việc chi đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện kịp thời, theo đúng quy định các nội dung liên quan đến kiểm soát chi vốn đầu tư, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua kho bạc. Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp, KBNN khu vực XI đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách an toàn, hiệu quả. 9 tháng năm 2025, tổng chi cân đối ngân sách địa phương đạt 36.366 tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán; đã kịp thời sắp xếp, xử lý tài chính, tài sản công, chuyển tiếp quản lý dự án đầu tư công, điều chỉnh dự toán ngân sách và sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư được đơn vị thực hiện theo đúng nguyên tắc; công tác kế toán, thanh toán được tuân thủ nghiêm các quy trình; tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu, chi NSNN; thực hiện công tác khóa sổ quyết toán, đối chiếu số liệu, chuyển nguồn ngân sách cuối năm luôn đầy đủ, chính xác. Triển khai nghiêm túc quy định về kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ; thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành về công tác bảo đảm an ninh, an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN trên địa bàn tỉnh.

Với việc đi vào vận hành bộ máy mới theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” đã giúp kho bạc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, KBNN khu vực XI tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa các quy trình, hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; gia tăng tiện ích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân giao dịch với kho bạc; điều hành thu, chi ngân quỹ Nhà nước bảo đảm an toàn, minh bạch, hiệu quả.

Bài và ảnh: Minh Hà